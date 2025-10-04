為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    偷拍「陳時中事件」成導火線！ 遭黃國昌背叛企業金主身分曝光

    2025/10/04 18:58 即時新聞／綜合報導
    新竹物流營運長陳榮泉。 （資料照，記者陳逸寬攝）

    新竹物流營運長陳榮泉。 （資料照，記者陳逸寬攝）

    民眾黨主席黃國昌遭《鏡報》爆料，指揮狗仔跟拍政治人物，2022年台北市長選舉時，參選人陳時中被拍到與女子十指緊扣、引發爭議的事件也與之有關。《鏡報》先前透露，黃國昌當時透過企業主好友得知此事，再派狗仔去偷拍，今日更爆料，該名企業主就是新竹物流前營運長陳榮泉，陳榮泉得知此事後認為遭背叛而大怒，兩人更因為此事鬧翻斷交！

    根據《鏡報》報導，陳榮泉不僅是前期投資《菱傳媒》和《民報》的金主，更是引薦黃國昌加入大同市場派獨董的關鍵人物，堪稱黃的「貴人」。《菱傳媒》剛剛成立時，還讓謝幸恩擔當特約記者，並讓狗仔們拿著《菱傳媒》的名片在外行走。

    然而，在2022年九合一大選期間，陳榮泉宴請紙風車劇團和陳時中，並告知黃國昌此事，沒想到黃國昌竟背叛他，派狗仔偷拍陳時中，陳榮泉得知後勃然大怒，兩人好友關係就此斷絕。

    報導指出，陳榮泉無法原諒黃國昌，因此不願再投資《菱傳媒》，而這也是陳時中的偷拍照片，為什麼會在《菱傳媒》社長陳申青的桌上，擺了1個月的重要原因之一。儘管照片被《菱傳媒》擋了一個月，最後還是流到立委徐巧芯手上曝光。

    報導也表示，《菱傳媒》的經營不斷因為黃國昌受到影響，先是黃國昌背叛，導致陳榮泉不再投資；接著現在又因為黃國昌養狗仔事件曝光，讓股東台鋼決定停刊。然而黃國昌受訪冷笑說《菱傳媒》「本來就要收攤」的事不關己態度，更讓《菱傳媒》失業的同仁氣憤不已。

