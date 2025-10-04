侯友宜明年卸任「侯家軍」拚開枝散葉 陳柏翰、張珀源議員選舉開始暖身

出身淡水區的新北市府副發言人陳柏翰（左）被認為將投身市議員第1選區選戰。（翻攝陳柏翰臉書）

2026年新北市長選戰受矚目，市議員選戰也逐漸升溫。國民黨籍新北市長侯友宜頻被民進黨市議員「關心」未來政治規劃，侯友宜妙答未來很長，而行政、選務經歷豐富的「侯家軍」青年已把握中秋節頻跑地方行程；其中，出身淡水區的市府副發言人陳柏翰被認為將投身市議員第1選區（石門、三芝、淡水、八里區）選戰，第11選區（金山、萬里、汐止區）則可能由深耕新北10餘年的民政局機要秘書張珀源披掛參選。

28歲的陳柏翰畢業於國立政治大學歷史學系，曾任國民黨青年團總團長、中常委、2022年侯友宜新北市長競選辦公室發言人、2024年侯友宜總統選舉辦公室發言人，後續進入市府服務，曾任市府民政局機要秘書。

請繼續往下閱讀...

曬出一身北海岸古銅色的陳柏翰為淡水子弟，他對宗教民俗文化饒富興趣，往年在社群媒體分享在地信仰故事，對當地宗教人文如數家珍，近期於統籌分配稅款、淡江大橋註冊商標等政治攻防議題上再展鋒芒，在公眾議題上辯才無礙。

第11選區國民黨籍前議員廖先翔因去年當選立委，空缺一席，據悉，35歲的張珀源被點名可能為黨參選接棒。張珀源現正就讀政大國際事務學院國家安全暨大陸研究碩士班，先後在2012年馬英九、吳敦義競選辦公室、2014年朱立倫新北市長競選辦公室、2018與2022年侯友宜新北市長競選辦公室、2024年侯友宜大選辦公室服務；曾任新北市府文化局機要秘書。

氣質斯文的張珀源近日把握機會，頻跑汐金萬地方行程。知情人士說，張珀源在新北服務、居住10餘年，與新北已產生深厚感情與認同，因曾主責選務行程安排、新聞媒體聯絡，也在民政局服務，善於協助地方民意與市府溝通。

新北市民政局機要秘書張珀源（右）被點名可能披掛參選市議員第11選區選舉。（翻攝侯友宜臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法