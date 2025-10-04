憶「友台派」高市早苗熱情擁抱 林右昌：盼台日深化安保經濟合作

林右昌透露，他今年與高市早苗在圓山飯店再次見面，沒想到高市當場給他一個大大的擁抱。（圖取自林右昌臉書）

日本自民黨總裁選舉結果今（4日）出爐，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗當選，成為自民黨史上首位女性總裁 ，有望成為下任日本首相。事實上，高市與台灣政壇關係密切，連續2年都與其碰面的前民進黨秘書長林右昌獲悉後表達恭喜，也回憶起今年在台北見面時高市的熱情擁抱，期許未來台日在各項安保、經濟議題上，繼續深化合作。

林右昌今在臉書貼文表示，高市早苗長年擔任國會議員，更曾任總務大臣、內閣府特命擔當大臣、經濟安全保障擔當大大臣等職，政治資歷非常完整豐富，是位行動派的女性政治家，對台灣尤其友善。

林右昌回顧，去年底他以民進黨祕書長身份前往日本拜會各主要政黨領袖推動政黨外交，除了與各政黨黨首會面，也特別安排了個人拜會，與高市早苗在她的辦公室裡會面，相談甚歡；當時也代表兼任黨主席的總統賴清德，邀請她能盡快來台灣訪問。

林右昌進一步表示，今年兩人在圓山飯店再次見面，沒想到高市當場給他一個大大的擁抱，說她來了。高市早苗真誠與熱情，每次見面都能感受到她對於台灣滿滿的支持與相挺。非常恭喜她能高票當選自民黨總裁，也期許未來台日在各項安保、經濟議題上，繼續攜手深化合作。

高市早苗曾在安倍、岸田內閣擔任重要職務，與台灣政壇互動頻繁，賴清德今年4月才在總統府內接見；外交部長林佳龍7月赴日訪問時也與高市草苗碰面；林右昌去年、今年也分別在日本、台灣都與其會面，友好情誼不言可喻，前總統蔡英文也與高市多所互動。

