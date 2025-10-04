為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    獨家》7月曾赴日與高市早苗見面 林佳龍：日本可望重返安倍晉三「印太路線」

    2025/10/04 17:19 記者蘇永耀／台北報導
    外交部長林佳龍（左三）7月曾赴日與今當選自民黨總裁高市早苗（右三）見面。（翻攝古屋圭司臉書）

    外交部長林佳龍（左三）7月曾赴日與今當選自民黨總裁高市早苗（右三）見面。（翻攝古屋圭司臉書）

    日本執政黨自由民主黨今日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。外交部長林佳龍向高市表達誠摯祝賀並於第一時間指示駐日代表處發出賀電。林受訪說，高市早苗可望推動重返已故首相安倍晉三的印太路線，將更有助於區域安全。

    外交部昨強調，將持續在台日良好互動基礎上，持續與自民黨深化全方位實質合作，建構更緊密的台日關係。

    林佳龍受訪時除提及7月日本行時與高市早苗互動情形，也透露過去一段花絮說，日本前首相石破茂去年8月訪台時，接受外交部餐敘後，在台北表達參選自民黨總裁的意願，之後並順利當選日本首相。今年4月高市早苗訪台時，他亦設宴高市早苗等一行，當時席間即有人祝福，「訪台行已是未來成為日本首相之途」。

    高市早苗被視為承繼日本已故前首相安倍晉三的外交路線，林佳龍透露，高市訪台期間，即已表達會在自民黨內推動成立印太小組。隔了一個月，今年5月自民黨便在政務調查會成立新組織，名稱為「自由開放印度太平洋（FOIP）戰略本部」，希望能繼承並發展安倍晉三所倡議的外交方針。

    林佳龍認為，石破茂在任時，台日關係亦有長足進展。高市早苗擔任自民黨黨魁後，代表安倍晉三的印太路線可望重返。加上美國川普政府對外政策的調整，印太國家對日本有更多的期待，希望日本能在區域議題有更積極的領導角色，高市未來若能順利領導日本政府，相信未來台日有更多互動與合作，也將更有助於區域安全。

    外交部說，日本自民黨與我國淵源深厚，長年互動緊密，是台灣理念相近的友人。包括高市今年4月率團訪台晉見總統，並與我國各界人士就台日共同關切議題交換意見，日前在X平台公開慰問台灣樺加沙颱風災情，以具體行動展現對台支持。我國今後將在既有的良好互動基礎上，秉持「總合外交」精神，持續與自民黨深化全方位實質合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播