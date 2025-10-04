黃國昌狗仔爭議延燒！人渣文本驚爆「夫人幫」內幕

民眾黨主席黃國昌。（資料照，記者羅沛德攝）

民眾黨主席黃國昌狗仔爭議延燒，外界關心「養狗仔」背後資金來源？對此，筆名「人渣文本」的作家周偉航表示，這些資金除了黃國昌自己的錢之外，可能還有「夫人的錢」。他還說，黃國昌這次的狗仔團不是傳統「夫人幫」，而且可能已經引起「夫人幫」的不滿。

周偉航近日在政論節目《新台灣加油》表示，黃國昌這次的狗仔團隊，不是黃國昌夫人領導體系的傳統「夫人幫」人馬，是外面自己找的。他研判，隨著事件延燒，這個新的團隊可能已經讓「夫人幫」有一點不滿，因為「已經害到他們了」，可能也會想「早知道就不要用這一些人」。

請繼續往下閱讀...

周偉航補充，就他過去的理解，「他們的排他性超級強」，如果過不了夫人這關，就沒辦法在黃國昌身邊留得太久。

周偉航還指出，黃國昌背後資金來源，雖黃自己強調有用自己的錢，「但黃國昌自己沒什麼錢」，他也認為，可能背後有用到夫人的錢。至於狗仔團體裡面有沒有「夫人幫」監軍，去監視用錢的部分，這部分值得去深論，而這個「監軍」的角色是誰，除了被懷疑「李姓前助理」有負責管帳外，會不會還有他人，且就在黃國昌的辦公室服務？

周偉航更爆料，他得到新資訊，黃國昌狗仔團隊今年五、六月都還有活動，且傳出「還擴大經營」，顯示規模不只是檯面上曝光的四、五人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法