綠選對會盤點選將 林右昌北市黑馬、黃世杰桃市活棋

迎戰2026地方首長選戰，民進黨選舉對策委員會預計7日開會，執政的高雄、台南面臨接棒人選競逐激烈，預計最慢明年1月完成提名，台北市長人選傳前基隆市長林右昌是黑馬，新北市立委蘇巧慧機率高、桃園市部分法務部次長黃世杰也是一顆活棋。

民進黨1日召開選對會，討論各選區狀況，會中盤點22縣市潛在人選，並拍板徵召區採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名，避免遺珠之憾。民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，今天選對會針對每個選區的狀況廣泛討論，回報潛在人選的狀況，每個選區都盤點完成。包含初選縣市辦理、沒有初選的縣市也會公告時間段，讓有意爭取提名者表達意願，整體從速進行。

黨內人士表示，預計下週二（7日）選對會將開會，針對各區盤點後的結果，進行意見交換，目前高雄與台南屬於執政縣市交棒問題，台南市部分，有一方希望初選民調可再往後延，高雄市部分，初選民調是否比照台南延後，則要尊重高雄市長陳其邁與相關市長人選的意見。

其他4都，黨內人士表示，台中市長人選，立委何欣純可望迎戰國民黨立委江啟臣，由於非執政縣市，江啟臣又是紅派接班人，不論地方執政資源或派系人脈豐厚，反之，對何欣純而言，預料是一場苦戰。

桃園市部分，黨內人士分析，目前立委王義川與總統府副秘書長何志偉兩人勤跑基層爭取勝出，而前立委黃世杰被看好，他畢業於台大法律學院法律學系、哥倫比亞大學法學院法學碩士，現任法務部政務次長，3人可望力拚民調。

新北市部分，黨內人士表示，蘇巧慧有父親、前台北縣長、前行政院長蘇貞昌助攻，加上蘇巧慧的學經歷等條件不錯，出線機率高。

台北市部分，多位黨內人士分析，被點名的人選包括立委吳思瑤、王世堅但兩人意願不高，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農主動表達有意願爭取、非民進黨籍的台北市議員苗博雅也被點名；不過，黨內人士表示，要先確定是否與他黨合作，苗博雅的年輕票確實很高，除了苗博雅之外，是否還有其他可合作的人選必須審慎評估。

黨內人士表示，民進黨若要自提人選，目前被點名的人不是意願不高，就是要經營地方選區力拚立委連任，多位黨內人士則點名林右昌，指林右昌是民進黨從幕僚世代積極培養的人才，從幕僚迎戰當時艱困選區基隆市，參選立委失利反而在基隆持續紮根，參選市長當選並高票連任，基隆市的政績更是有目共睹，而後擔任內政部長、民進黨秘書長，從政資歷相當完整，雖為罷免負起政治責任請辭，但大家都知道罪不在林右昌，他是為黨犧牲止血。

黨內人士指出，台北市選舉也是苦戰，中生代的林右昌有實力、有政績，若能代表民進黨問鼎台北市長，是一匹黑馬也是一招好棋。不過，林右昌近來與友人餐敘，對於是否重披戰袍投入選戰的議題一律避而不談、隻字未提，僅分享與太太出國赴日參訪的「看見」與美食，享受與家人相處的時光。

