    政治

    被鏟子超人霸占車票訂不到？網直接訂票送李明璇：來花蓮光復嗎

    2025/10/04 17:30
    李明璇稱買不到車票，被網友打臉，還表示要將票送她讓她去花蓮。（取自李明璇臉書，本報合成）

    李明璇稱買不到車票，被網友打臉，還表示要將票送她讓她去花蓮。（取自李明璇臉書，本報合成）

    國民黨發言人李明璇昨（3）日指稱投入花蓮光復救災「鏟子超人」霸占火車票、霸占高速公路，她想去花蓮訂不到火車票，「你們這些人為什麼要霸占這些車票呢？」遭群起撻伐後，李明璇否認失言，回應說她罵的是青鳥，再度被罵翻，還有網友貼出照片說，買票沒有問題，還願意將車票送她，並問：「我票免費給妳，來花蓮光復嗎？」

    鏟子超人在光復車站前合唱《島嶼天光》的影片在網路上瘋傳，李明璇昨天主持節目時，將這些唱歌的志工全數認定為「青鳥」，不但批他們「腦袋有洞，非常非常噁心」，還痛批「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？」

    李明璇言論一出，臉書立刻遭憤怒的網友灌爆，質疑她隨意將人扣上「青鳥」帽子，還有網友質問「唱《島嶼天光》就是青鳥？」

    不過，李明璇今天下午回應，她否認失言，她批評的是在災區高舉台獨旗、唱《島嶼天光》的噁心青鳥，還痛罵粉專把她的主詞剪掉，硬說她在罵鏟子超人，「完全是抹黑與造謠」。

    不過，她再次被罵翻，網友紛紛留言：「怎麼分辨青鳥？唱島嶼天光的一定就是青鳥嗎？」、「至少他們有去救災 你在那邊靠北說買不到車票」、「明璇加油繼續扯，李明璇依然不知道羞恥」；更有網友貼出一張3分鐘前才訂到票的資訊截圖，並留言：「我還訂得到票啊，我票免費給你，來花蓮光復嗎？ 不奢求你拿鏟子，就連按按手機訂票都可以唬爛。」

    此外，被提到的粉專也回擊，貼出自己PO出的影片，可見只是剪下一段李明璇節目28秒內容，並沒有重新剪接過，發文內容也只是問「她在講什麼」，粉專並疑惑表示：「她對造謠的定義是不是有什麼誤會？」

