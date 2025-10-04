郝龍斌赴花蓮醫院探視受傷災民 傅崐萁夫婦陪同

國民黨主席候選人郝龍斌今日前往花蓮慈濟、門諾醫院、玉里榮總、玉里慈濟探視洪災中受傷的花蓮鄉親，在部分行程當中，花蓮縣長徐榛蔚與立法院國民黨團總召傅崐萁夫婦也陪同。（郝龍斌辦公室提供）

國民黨主席候選人郝龍斌今日前往花蓮慈濟、門諾醫院、玉里榮總、玉里慈濟探視洪災中受傷的花蓮鄉親，並表達慰問，在部分行程當中，郝龍斌身邊還有花蓮縣長徐榛蔚與立法院國民黨團總召傅崐萁夫婦陪同，讓外界聯想花蓮傅家挺郝。

郝龍斌表示，洪災以來他就一直希望來花蓮親自走訪、瞭解災情，慰問受災鄉親，跟人民站在一起，在醫院探視過程中，他更加感受到受災鄉親的疲憊與煎熬。

請繼續往下閱讀...

郝說，有一對分別右腳左腳受傷的夫妻，醫院貼心安排在同一病房接受治療，看到他過來探視，露出開朗笑容，「看到你們就安心了。」

此外，郝龍斌也提到有一位98歲的老奶奶，洪災時吸入土石，本來很危急，在救護人員積極搶救，醫護人員悉心照顧下，雖然仍要仰賴呼吸器，但現在病況越來越穩定，這更讓人感受到救災人員的偉大。

郝龍斌指出，一位長輩在病床上一直擔心證件遺失，心神不寧，他與陪同的徐榛蔚緊握她的手，安慰她一步一步來，先養好身體，家中清理好，補助拿到，再把證件重辦，恢復正常生活，還有一位大哥在病榻上説，想念他的兒子，希望能見他一面，而受傷大哥的兒子是消防隊救護科的夥伴，到現在還在忙於救災工作，「讓我們既感動又心酸」。

郝龍斌表示，面對天災，人類的力量顯得渺小，面對災民的艱難，我們更要與光復同行，與花蓮同在，隨後他也將前往光復鄉了解災後復舊狀況，與受災鄉親同心協力，重整家園。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法