    大讚高市早苗「台灣堅定友人」 賴清德：盼台日落實印太安全

    2025/10/04 16:28 記者陳政宇／台北報導
    高市早苗4月曾率團訪台，並晉見總統賴清德。（圖由總統府提供）

    高市早苗4月曾率團訪台，並晉見總統賴清德。（圖由總統府提供）

    日本自民黨總裁（黨主席）選舉今（4日）登場，前經濟安全保障大臣高市早苗當選，料將成為日本首位女首相。總統賴清德於社群平台X（前身為Twitter）以日文致賀，盛讚高市為「台灣堅定的友人」，盼台日未來能在各領域深化交流合作，並落實印太地區的安全與穩定。

    自民黨總裁決選票數分別為國會議員295票、都道府縣地方黨部47票，高市早苗以185票擊敗農林水產大臣小泉進次郎的156票；不僅是自民黨歷史上首位女性總裁，同時也有望獲得國會指名，成為日本首位女首相。

    賴清德於X撰文表示，他要以最誠摯、熱烈的祝賀，恭喜高市早苗當選自民黨總裁。高市是台灣堅定的友人，期盼未來台日雙方能在各領域深化交流合作，進一步推動台日關係邁向新階段，並落實印太地區的安全與穩定。

    事實上，高市早苗4月曾率團訪台，赴總統府晉見賴清德。高市當時提到，台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，才能共同面對及應處。對於賴總統提及洽簽台日之間經濟夥伴協定的期望，她也表達支持之意，並期待接下來的交流會談。

