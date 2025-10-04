國民黨主席選舉政見說明會確定刪減 北中南3場分區說明會+1場電視政見說明會

國民黨祕書長黃健庭今日下午邀集黨主席候選人陣營協調減少或取消政見發表會場次。（資料照）

由於黨內立委及黨主席候選人郝龍斌、羅智強呼籲停止舉辦辯論會與政見發表會，全黨投入花蓮救災，國民黨祕書長黃健庭今日下午邀集6位黨主席候選人陣營協調減少或取消政見發表會場次。

黃健庭於會後指出，協調過程中郝龍斌、羅智強主張取消全部8場分區說明會，候選人張亞中、鄭麗文則希望維持原有8場分區說明會以及1場電視政見發表會，至於候選人卓伯源、蔡志弘則表達可以採取折衷方案，最後決定採取折衷方案，除維持明天要舉辦的電視政見發表會，將在台北市、台中市、高雄市各舉辦1場北、中、南分區實體政見說明會。

請繼續往下閱讀...

黃健庭指出，3場分區政見說明會辦理時間分別於7日在台中市舉行，12日在台北市，13日在高雄市，同時也會透過網路直播，他強調，折衷方案一方面可以讓候選人充分表達理念，另一方面也不會讓外界感覺國民黨只有忙著選舉，而且原本的黨辦政見說明會再加上媒體所舉辦的辯論，確實太過密集，折衷方案取到平衡作用。

此外，黃健庭強調，到目前為止，國民黨還未辦過任何一場辯論會或說明會、專訪，也從未做過任何民調，國民黨要辦的第1場政見說明會就是明天的電視政見說明會。

鄭麗文陣營代表楊永明指出，鄭麗文清楚表達要求全部舉辦，因為原先規劃是6位候選人的共同決定，也已經對外公告，國民黨雖然要關心救災，但黨的民主程序不能中斷，而且原規劃的8場分區說明會相關費用都已經付錢並做安排，原本黨中央準備的方案只有2個，一個是舉辦北、中、南各一場說明會，另一個是全部取消，協調過程中建議加入第3方案，也就是原先規劃保持不變，但最後會議主持人決定只舉辦北、中、南3場分區說明會。

另一位鄭麗文陣營代表李德維則強調，今天的結論是由黨中央決定，而非由6位候選人決定，原先規劃的場次是由6位候選人依共識決定，照理說只要有1個候選人反對，原規劃就不應該更動，但黨中央卻做出折衷決定，原本候選人有機會向黨員充分說明的機會被扼殺，他感到非常可惜。

候選人蔡志弘則表示，黨內和諧最重要，他認為透過直播，可以讓候選人與黨員充分溝通，他也堅持明天的電視政見發表會一定要舉辦。

候選人張亞中陣營代表何啟聖則說，關懷救災與是否舉辦政見會並非對立的問題，應該思考兩者兼顧，「救災不能等，民主不能停」，原規劃的8場分區政見會早已確定，卻因為花蓮救災，中斷黨內民主程序，但黨員又要在18日選出新的黨主席，等於是剝奪黨員檢視候選人的機會。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法