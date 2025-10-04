郭國文：高市早苗為自民黨內堅定親台派 對台政策繼承安倍路線

前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

第29屆日本自由民主黨總裁選舉今天舉行投開票，由前經濟安保大臣高市早苗當選，有望成為第一位日本女首相。民進黨立委郭國文表示，對台灣而言，高市早苗長期以來是自民黨內最堅定的親台派之一，對台政策繼承安倍路線，期許未來在區域安全上，台灣會再出現一位願意「說出關鍵字」的日本首相。

郭國文表示，恭喜立場友台的高市早苗議員勝出，可能成為日本史上第一位女性首相，打破日本政壇性別天花板。這次選戰黨員票是關鍵，在二輪對決階段，麻生派、岸田派、原先支持茂木、小林選票大多流向在黨員票中獲得最高支持的高市，主流派系在關鍵時刻順應民意的戰略轉向，不再堅守派系利益，而是優先回應「誰能挽回民意、穩住政權」的現實考量。

郭國文指出，過去幾屆自民黨的權力走向安倍派有很大話語權，但比較這次與上回選舉人數，能看到舊安倍派人數從92員大幅減少至50員，選前投票意向也看出舊安倍派不再集中投票，出現鬆動的情形，黨內傳統決策模式正被重新定義。

郭國文認為，高市早苗作為首位女首相，將面臨極大的期待與壓力，如何在外交、經濟安全與內政間取得平衡，將決定這場歷史性當選能否真正帶來實質轉變。對台灣而言，高市長期以來是自民黨內最堅定的親台派之一，對台政策繼承安倍路線，期許未來在區域安全上，台灣會再出現一位願意「說出關鍵字」的日本首相。

民進黨立委王定宇說，在這位安倍路線的繼承者執政下，台日友好可望再創新高峰。民進黨立委許智傑表示，他們會與高市總裁及自民黨，為台日友好共盡心力。

