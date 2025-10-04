最關心台日關係！高市早苗挺台紀錄一次看

日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁，若無意外，將成為日本首位女首相。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗「是今天日本政壇最重視和台灣關係的重要人物」，本報也整理近年高市早苗種種挺台言行。

2021年，高市早苗擔任自民黨政策研究會主席時，就曾公開支持台灣加入 CPTPP，表態支持台灣作為理念相近夥伴的角色。

2024年，高市早苗支持修改日本戰後和平憲法，並建議日本可以與台灣建立「準安全聯盟（quasi-security alliance）」。

今年4月，高市早苗率日本國會代表團訪台，與總統賴清德、前總統蔡英文等人會面，在交流中談供應鏈合作、經濟安全，以及技術領域的合作可能性。同時也到高雄拜訪保安宮寺廟，並參觀與前日本首相安倍晉三有關的紀念設施；她表示被台灣社會如何紀念安倍的方式深深感動。

而在訪台期間，在台北一場研討會中，高市早苗主張在半導體、AI等科技與供應鏈韌性上上加強日台合作。

本月2日，高市早苗表示希望和中國領導人習近平就台灣問題進行「開門見山的對話」，她在給美國智庫哈德遜研究所的一篇文章中提到，日本關心台灣海峽的穩定與和平，絕不允許透過武力、脅迫單方面改變現況，她還強調「台灣是日本極為重要的夥伴，也是寶貴的朋友」。

