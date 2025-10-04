為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    最關心台日關係！高市早苗挺台紀錄一次看

    2025/10/04 18:22 即時新聞／綜合報導
    日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

    日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁。（法新社）

    日本自民黨今日進行總裁補選，前經濟產業相高市早苗成為自民黨新總裁，若無意外，將成為日本首位女首相。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，高市早苗「是今天日本政壇最重視和台灣關係的重要人物」，本報也整理近年高市早苗種種挺台言行。

    2021年，高市早苗擔任自民黨政策研究會主席時，就曾公開支持台灣加入 CPTPP，表態支持台灣作為理念相近夥伴的角色。

    2024年，高市早苗支持修改日本戰後和平憲法，並建議日本可以與台灣建立「準安全聯盟（quasi-security alliance）」。

    今年4月，高市早苗率日本國會代表團訪台，與總統賴清德、前總統蔡英文等人會面，在交流中談供應鏈合作、經濟安全，以及技術領域的合作可能性。同時也到高雄拜訪保安宮寺廟，並參觀與前日本首相安倍晉三有關的紀念設施；她表示被台灣社會如何紀念安倍的方式深深感動。

    而在訪台期間，在台北一場研討會中，高市早苗主張在半導體、AI等科技與供應鏈韌性上上加強日台合作。

    本月2日，高市早苗表示希望和中國領導人習近平就台灣問題進行「開門見山的對話」，她在給美國智庫哈德遜研究所的一篇文章中提到，日本關心台灣海峽的穩定與和平，絕不允許透過武力、脅迫單方面改變現況，她還強調「台灣是日本極為重要的夥伴，也是寶貴的朋友」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播