高市早苗當選日本自民黨總裁 外交部發賀電：持續深化全方位實質合作

日本執政黨自由民主黨於今（4）日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。（法新社）

日本執政黨自由民主黨於今（4）日舉行總裁選舉，經兩輪投票最終由眾議員高市早苗當選新任總裁，有望成為日本第一位女首相。外交部長林佳龍今天向高市表達誠摯祝賀並於第一時間指示駐日代表處發出賀電。外交部強調將持續在台日良好互動基礎上，持續與自民黨深化全方位實質合作，建構更緊密的台日關係。

被視為承繼日本已故前首相安倍晉三路線的高市早苗，稍早已當選自民黨總裁，有望成為日本首位女首相。外交部下午說，日本自民黨與我國淵源深厚，長年互動緊密，是台灣理念相近的友人。該黨國會參、眾議員及青年局定期組團訪問台灣，積極推展台日間各領域實務交流，

外交部舉例，如高市今年4月率團訪台晉見總統並與我國各界人士就台日共同關切議題交換意見，日前也在X平台公開慰問台灣樺加沙颱風災情，以具體行動展現對台支持。

此外，外交部指出，自民黨執政下的日本政府近年持續在重要國際場合強調台海和平穩定的重要性並支持台灣的國際參與，我國對此表達由衷感謝。

外交部強調，我國今後將在既有的良好互動基礎上，秉持「總合外交」精神，持續與自民黨深化全方位實質合作，建構更緊密的台日關係，並攜手促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

