為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍籲停止黨主席辯論會關心花蓮 網嗆爆：淤泥快清完了去擺拍？

    2025/10/04 15:12 即時新聞／綜合報導
    兩位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強因今赴花蓮災區探視。（左取自羅智強臉書，右取自郝龍斌臉書，本報合成。）

    兩位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強因今赴花蓮災區探視。（左取自羅智強臉書，右取自郝龍斌臉書，本報合成。）

    兩位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強因今赴花蓮災區探視，導致原定今日要舉行的「中天新聞」國民黨主席候選人辯論會臨時取消，另同時有18位國民黨立委聯名呼籲暫停辯論，優先關心花蓮災民。不過，不少網友痛批，國民黨現在才想到要去花蓮，「淤泥都快清完了，是去漂亮擺拍？」

    今日要舉行的國民黨主席候選人辯論會臨時取消，郝龍斌、羅智強今日雙雙前往花蓮災區探視，郝龍斌還說，今天一大早他就搭火車抵達花蓮，今晚也將夜宿花蓮，因此婉拒今、明兩天兩場電視辯論會、政見發表會，他將前往慈濟醫院慰問災民，並感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議。

    此外，羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍等十餘名國民黨立委，也呼籲所有黨主席參選人應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民。

    對此，網友紛紛諷刺「淤泥都清完了才想到去花蓮」，粉專「Mr.柯學先生」就發文痛批：「國民黨現在才想到要去花蓮耶？？？淤泥都快清完了，是去漂亮擺拍？？」

    貼文下方，網友也紛紛留言表示：「不要佔火車位置好嗎」、「是去收割和駡政府，其他什麼也不做」、「擺拍後勤組要去花蓮作秀啦」、「他們現在才發現原來花蓮有事」、「要去割稻尾了」、「現在去才不會弄髒衣服」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播