藍籲停止黨主席辯論會關心花蓮 網嗆爆：淤泥快清完了去擺拍？

兩位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強因今赴花蓮災區探視。（左取自羅智強臉書，右取自郝龍斌臉書，本報合成。）

兩位國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強因今赴花蓮災區探視，導致原定今日要舉行的「中天新聞」國民黨主席候選人辯論會臨時取消，另同時有18位國民黨立委聯名呼籲暫停辯論，優先關心花蓮災民。不過，不少網友痛批，國民黨現在才想到要去花蓮，「淤泥都快清完了，是去漂亮擺拍？」

今日要舉行的國民黨主席候選人辯論會臨時取消，郝龍斌、羅智強今日雙雙前往花蓮災區探視，郝龍斌還說，今天一大早他就搭火車抵達花蓮，今晚也將夜宿花蓮，因此婉拒今、明兩天兩場電視辯論會、政見發表會，他將前往慈濟醫院慰問災民，並感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議。

請繼續往下閱讀...

此外，羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍等十餘名國民黨立委，也呼籲所有黨主席參選人應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民。

對此，網友紛紛諷刺「淤泥都清完了才想到去花蓮」，粉專「Mr.柯學先生」就發文痛批：「國民黨現在才想到要去花蓮耶？？？淤泥都快清完了，是去漂亮擺拍？？」

貼文下方，網友也紛紛留言表示：「不要佔火車位置好嗎」、「是去收割和駡政府，其他什麼也不做」、「擺拍後勤組要去花蓮作秀啦」、「他們現在才發現原來花蓮有事」、「要去割稻尾了」、「現在去才不會弄髒衣服」。

