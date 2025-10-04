高市早苗今年4月曾訪台 強調國防領域合作至關重要。（總統府提供）

日本自民黨總裁選舉結果今天出爐，高市早苗在第二輪投票擊敗對手小泉進次郎，當選自民黨第29任總裁，她有望獲國會指名為日本史上第一名女首相。高市早苗今年4月曾訪問台灣，並晉見賴清德總統。高市當時針對日台關係指出，國防領域的合作至關重要。應聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近的國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護我們的安全保障。

賴總統接見時也說，面對中國「紅色供應鏈」日益擴張，期盼兩國在半導體、能源及AI科技等領域持續密切合作，攜手打造「非紅供應鏈」，提升雙邊經濟韌性與產業競爭力，共同為印太區域的繁榮發展開創新局。

高市眾議員致詞時首先並提到，她是繼承安倍晉三前首相的理念，是有志一同的夥伴。今年7月8日是安倍前首相逝世3週年，當他遭遇不幸過世時，率先前往表達慰問的就是時任副總統的賴總統。對此，她要表達由衷的敬佩與感謝。

高市指出，台灣和日本都是島國，面臨一樣的處境與問題。日本貿易量高度仰賴海運，因此，一旦周邊有事，海上航路受到威脅，將攸關日本的生死存亡。台灣與日本相似，一旦有事，也會面臨糧食及能源安全，甚至供應鏈受到威脅等問題。

談及台日合作，高市眾議員表示，雙方必須先維護並強化供應鏈韌性。賴總統曾說過，要將台灣打造成AI之島。在半導體方面，台灣擁有全球第一的技術。台灣和日本在AI與半導體、量子電腦及軍民兩用的產業，加上無人機、新能源技術等領域，都可以相互合作，以建構更強韌的供應鏈，一旦有事發生的時候，我們能安心維持目前生活水準的樣貌。

高市期盼，台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，我們才能共同面對及應處。對於台灣方面希望能洽簽台日之間經濟夥伴協定，她也表達支持之意。

