    首頁 > 政治

    高市早苗當選日本自民黨總裁 賴清德：盼台日關係邁向新階段

    2025/10/04 14:38 記者陳政宇／台北報導
    兼任黨主席的總統賴清德祝賀高市早苗當選自民黨總裁，期盼深化台日關係邁向新階段。（民進黨提供）

    第29屆日本自由民主黨總裁選舉今（4）日投開票，由前經濟安保大臣高市早苗當選，有望成為第一位日本女首相。對此，民進黨表示，兼任黨主席的總統賴清德向高市致以最誠摯、最熱烈的祝賀，期盼深化台日關係邁向新階段。

    民進黨說，高市早苗為台灣堅定友人，民進黨與自民黨長期以來關係友好深厚，期盼在高市的領導下，台日兩國能在經濟貿易、安全保障、科技合作等領域深化夥伴關係，進一步推動台日關係邁向新階段。期盼與自民黨在「台日外交‧防衛政策意見交流會」（台日2+2）及青年局交流等良好基礎上，持續建構常態化的兩黨交流平台。

    民進黨並表示，賴清德感謝五位總裁候選人對台灣的長期支持，也向即將卸任的石破茂總裁表達誠摯的感謝與敬意。石破任內不僅致力於推動台日交流，更多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，對台日關係的深化與區域穩定皆有重大貢獻，民進黨對此表達最高的敬意與謝意。

    熱門推播