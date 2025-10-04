藍委喊「救災為先」 鄭麗文：應先讓黨主席選舉順利完成

國民黨中央下午邀集各黨主席候選人陣營協商為了因應花蓮災情，並考慮外界觀感，減少或取消政見發表會場次，候選人鄭麗文親自到場參加。（資料照）

國民黨中央下午邀集各黨主席候選人陣營協商為了因應花蓮災情，並考慮外界觀感，減少或取消政見發表會場次，候選人鄭麗文親自到場參加，會前她受訪強調，消息曝光後，自己的團隊收到很多黨員表達質疑與不滿，所以她要親自到中央黨部向所有黨員報告，對於個別候選人決定是否參加政見發表會的行程安排，這是候選人的權利，但民主選舉的公開政見發表會最合乎民主精神，她希望能廣辦政見會，當面向黨員報告主張與政見，雖然場次有限，但這是候選人與黨員的權益，如果此時取消非常突兀。

鄭麗文表示，雖然這次黨主席選舉的前半段引起外界很多爭議與負面討論，但沒有關係，但選舉開跑後國民黨仍可展現大開大闔，舉辦一場乾淨、公平、公開的選舉，遊戲規則不可以因為個別候選人的行程安排而更動，應該按照既有的行程安排與遊戲規則來辦好選舉。

請繼續往下閱讀...

對於原本「中天新聞」今天下午要舉辦的辯論會喊停，鄭麗文指出，她是昨天下午5點50分接到中天通知，候選人羅智強不參加辯論，直到昨晚9點30分才收到中天通知郝龍斌也不來，今天一大早她從新聞上看到中天停辦的決定，隨後又收到黨中央通知協調，是否黨部舉辦的政見發表會要全部取消，「這就相當突兀」，花蓮縣災情已經發生近2週，清理工作大致上會在這2天完成，此時忽然說因為花蓮災情，要全數取消政見發表會，當然引起黨員疑慮。

有關昨晚10多位國民黨立委呼籲暫停辯論與政見會，鄭麗文回應，希望國民黨要在正確的時間做正確的決定，關心花蓮災情當然重要，但國民黨除了關心花蓮災情，在野黨應該在立法院為未來悲劇不再發生做郝修法配套，至於黨內選舉，花蓮災情已發生近2週，清理工作也要完成，此時國民黨應該好好把黨內的黨主席選舉順利完成，也不會耽誤花蓮後續工作，18日就要舉行投票，目前黨員連一場政見會都還有沒看到，她期待能對黨員做面對面報告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法