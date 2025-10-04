林智群PO採購單打臉：中央送1500台清潔機 花縣府卻要採購500台

律師林智群PO出花蓮縣府採購單表示，中央送了1500台，花蓮縣府卻執意採購500台高壓清潔器，這個決策邏輯，他是看不懂。（圖擷取自律師林智群 臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，網傳行政院送至災區的高壓水槍遭貼縣府貼紙，花蓮縣行政暨研考處長陳建村今天說，這批是縣府採購提供借用，針對不實訊息已委請律師提告。對此，律師林智群PO出花蓮縣府採購單表示，中央送了1500台，花蓮縣府卻執意採購500台高壓清潔器，這個決策邏輯，他是看不懂。

律師林智群在臉書PO文表示，花蓮縣政府說他們貼貼紙的是縣政府緊急採購500台高壓清潔機，說要告人，他覺得很奇怪，中央政府已經送了1500台過去、慈濟買了300台、民間藝人也捐了160台，吊車大王送60台，加起來逾2000台高壓清潔器。

林智群質疑，而且這些設備都可以重複使用，當初要求撤離戶數也才1800多戶，你花蓮縣政府還需要緊急採購500台嗎？中央送了1500台，鄉公所當初拿了幾百台，到底跑到哪裡去了？

林智群在另一則貼文PO出花蓮縣政府採購單，花蓮縣政府秀出來的採購單很有趣，縣政府秀出採購單，但單價、總金額都遮起來，政府採購本來就要公告，有什麼好遮掩的？假設一台市價4000元的話，縣政府大量採購，價格應該更便宜才對吧？也讓大家看看縣政府殺價的能力！

林智群指出，花蓮縣府採購日期幹嘛塗掉？不過我們看一下左上角傳真時間，可以知道應該是在9月29日進行採購的，9月29日是什麼日子呢？中央政府在9月26日、9月27日送了1000台高壓清潔器到花蓮，9月29日送來500台。

林智群質疑，花蓮縣政府面對中央送1500台來，第一時間不是調度這些設備要送到哪裡去讓志工使用，而是決定自己再買500台？這個決策邏輯，他是看不懂。

