黃國昌多愛「臭不可聞」？網統計2年臉書文「狂用27次」

網友統計指出，2024年黃國昌臉書貼文至少有19篇有寫「臭不可聞」，2025年至今至少有8篇寫「臭不可聞」。（取自Threads@xin183）

民眾黨主席黃國昌被踢爆指揮狗仔跟拍政敵，其中，涉入其中的前中央社記者謝幸恩的「揭弊稿」慣用「臭不可聞」來形容弊案，和公益揭弊吹哨者協會的臉書貼文用字一致。「臭不可聞」是黃國昌近來最廣為人知的口頭禪，有網友特別統計，黃國昌2024年至今，至少有27篇文用過「臭不可聞」一詞。

《鏡報》日前揭露，謝幸恩稿子語句不順、邏輯有誤，但大量使用偏激字眼，其中慣用「臭不可聞」一詞，和黃國昌及公益揭弊吹哨者協會的臉書貼文用字習慣一致。



有網友昨日在Threads上發文 統計指出，2024年黃國昌臉書貼文至少有19篇有寫「臭不可聞」，2025年至今至少有8篇寫「臭不可聞」，可見黃非常喜歡「臭不可聞」一詞，他也酸：「看來謝幸恩的文筆深受老師很大的影響。」他甚至喊：「還是謝幸恩給的稿子根本是黃國昌寫的..應該不會這麼扯吧？」

貼文下方網友紛紛留言表示：「一個人不論到哪裡都覺得臭不可聞，就要懷疑自己是不是有嚴重口臭或是鼻子苟到賽」、「詞彙量太少的缺點」、「其實我們大概都知道這一題怎麼回事，只是臭不可聞」。

