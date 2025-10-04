藍新會期推停砍公教年金 陳培瑜：民進黨團「抵抗到底」

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

立院新會期展開，國民黨團將《公務人員、公立學校教職員退休資遣撫卹法》列為優先法案，年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率逐年降低。民進黨團書記長陳培瑜今天接受本報訪問時表示，這個法案就是讓年改走回頭路，「黨團的態度就是抵抗到底」。幹事長鍾佳濱則呼籲，口口聲聲支持青年的民眾黨，應清楚表達立場。

陳培瑜今天表示，國民黨只顧選票，不顧世代正義或年金破產與否，如同過往《原住民禁伐補償條例》、《財政收支劃分法》，不願好好討論法案，涉及金錢也不願好好計算，做錯也不認錯，欲把政府掏空；她批評，國民黨可能認為自己無法重返執政，因此決定乾脆搞垮政府、指責執政黨毫無財政紀律。

回顧過往執政黨對於普發現金立場大轉彎，此次停砍年金是否可能配合藍白修法。陳培瑜回應，停砍年金與普發現金不同，「這影響的並非只有一次，而是長年的破壞財政紀律」，且台灣下半年遇到丹娜絲風災、堰塞湖洪災，普發現金對全台人民很有感，但年金改革則是僅有特定群受益，完全不顧世代的公平正義，「黨團的態度就是抵抗到底」。

鍾佳濱籲民眾黨應以行動表態 支持年輕人

幹事長鍾佳濱接受本報訪問時則說，相較於正在領取退休年金的軍公教人員，社會弱勢、長者更需要國家的支持，黨團會提出符合公平正義的法案，將國家資源用在真正需要的人身上。他也呼籲，民眾黨口口聲聲支持世代正義，若真的與年輕人站在一起，應以行動表達立場。

「想想論壇」盼藍白重新思考 勿走反改革回頭路

此外，前總統蔡英文創辦的小英教育基金會所經營的「想想論壇」昨改版再出發，首篇文章即以此為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。民進黨立委賴瑞隆表示，這是在提醒國會多數、國人重新思考政策的重要性，支持現在政府的方向，讓國家走在正確的道路上，期盼藍白國會能夠思考，以福國利民為重，以人民為重，不要走反改革的回頭路。

