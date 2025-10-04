黃國昌狗仔手段升級「體制化」？吳思瑤：國會擴權玩同一套

民眾黨主席黃國昌宣稱，吹哨者協會旗下是「調查員」，專注調查弊案。（資料照）

民眾黨主席黃國昌涉指揮「狗仔集團」跟拍政敵醜聞延燒，他宣稱，吹哨者協會旗下是「調查員」，專注調查弊案。民進黨立委吳思瑤批評，黃是假查弊之名，進行鬥爭政敵的政治報復，甚至還將這類手段「體制化」，例如推動國會擴權法案、在立法院成立調查委員會，都是同一套行徑。

對於黃國昌所謂「查弊」，吳思瑤接受本報訪問直言，一般查弊案應該是「有弊才查」，而黃國昌則利用假「查弊」之名，行政治報復之實；利用狗仔跟拍集團只是黃採用的方法之一，他甚至試圖將這類手段「體制化」。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤進一步說明，黃國昌在立法院推動國會擴權法案，要擁有「太上院」般的調查權，其實也就是這種狗仔作為的衍伸；包括在立法院成立調查委員會，例如國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會非常浮濫地調來所有資料，再去找問題、亂槍打鳥，耗費非常多國會和社會成本。

吳思瑤強調，調查委員會的成立不應當是基於個人的懷疑或報復，而是要有具體的弊案作為基礎；更不要說國會擴權法案，當時藍白聯手要拿到的國會調查權，「回過頭來看，其實都是同一套行徑。」

針對黃國昌連日來的回應說法，吳思瑤批評，黃國昌不敢直球對決各界的質問，其中的核心問題是，一個龐大、組織型且計畫性的偷拍集團，勢必耗費巨額資金，黃國昌有何能耐和金錢養這麼多人？這顯然不是一名立委的薪資所能負擔。

吳思瑤也質問，黃國昌沒否認別人挹注資金？是否默認有境外資金？從他這幾天一直都採取轉移焦點的戰術，可推斷這當中有境外資金來源的可能性非常高。吳呼籲，別再試圖扯別人下水，這無法洗清他的罪孽，也無法合理化他的行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法