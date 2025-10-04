林信義第5度代表台灣出席APEC 綠委讚資歷深、籲先期掌握關稅談判進度

亞太經濟合作會議（APEC）本（10）月底至11月初將於南韓古都慶州登場，據媒體透露，今年我方領袖級代表人選由總統府資政林信義出任，這也是他第5度代表台灣參與APEC舞台。（資料照）

亞太經濟合作會議（APEC）本（10）月底至11月初將於南韓古都慶州登場，據媒體透露，今年我方領袖級代表人選由總統府資政林信義出任，這也是他第5度代表台灣參與APEC舞台。民進黨立委許智傑與立法院外交及國防委員會召委王定宇今（4）均對此表達肯定，不過王定宇也提醒，外交能見度固然重要，實質經貿利益更需確保，行政院、總統府與代表團務必全面動員，為台灣爭取最大利益。

許智傑說，林信義資政歷練完整，對於經貿、產業、外交皆有專業著墨，是相當適合的人選。他並祝福林「一路順風、走路有風、滿面春風」，期盼能夠圓滿成功，帶領台灣走向世界。

王定宇指出，林信義過去已4度代表台灣參與APEC，兩次出席部長級會議、兩次出席領袖級會議，展現過不卑不亢、為台灣發聲的立場。他強調，就人選而言，林在政府任職經歷、產業界表現，以及對APEC的熟悉度，確實具有高度代表性，是適當的選擇。

王定宇進一步分析，今年慶州會議格外重要，美國總統川普將親自與會，各國領袖也將齊聚。他認為，若總統府確定由林信義出任，行政院的美國關稅談判代表鄭麗君，應立即與林信義所領軍的APEC代表團密集會議，掌握談判進度與雙邊條件，讓林能充分掌握資訊，爭取與川普進行實質且有意義的交流，「這對台灣來說是非常重要且難得的機會」。

他並指出，在全球經貿因極端氣候、戰爭及美國對等關稅而緊縮的背景下，林信義的另一項任務，是及時與各國領袖溝通，建立互利互惠的經貿共識。王定宇強調，外交能見度固然重要，但更需確保實質經貿利益，行政院、總統府與代表團務必全面動員，為台灣爭取最大利益。

