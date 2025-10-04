國民黨批鏟子超人「霸佔」高速公路、火車票！ 他揭背後醜惡心態

國明黨發言人李明璇。（取自李明璇臉書）

國民黨發言人李明璇昨（3）日，稱投入花蓮光復救災「鏟子超人」霸佔火車票、霸佔高速公路，離譜言論引發撻伐。律師陳怡凱表示這「並不奇怪」，這些人對於救災志工感到格格不入，是很自然的反應。他直言：「他們不能接受別人有積極奉獻的作為。別人越光明，就會顯得他們這種精緻利己之輩越醜惡。」

李明璇昨日在主持政論節目時，談到「鏟子超人」車站前合唱《島嶼天光》一幕時，表示「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」。她還接著批：「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸佔車票？就算你們是開車去，為什麼要霸佔高速公路呢？」離譜發言一出，她也立刻遭群起撻伐。

對此，陳怡凱在他的粉專「一個律師的筆記本」發文表示，會說救災志工「霸佔」火車票、「霸佔」高速公路，透露出來的是一種把公共資源視為己有的心態。所謂「天地萬物，朕賜給你，才是你的」，明明別人也是買票搭車，明明別人也是用路人，但只要不為他們所喜，別人就連搭車上路都變成「霸佔」了。「既然違逆朕意，朕的火車你還敢搭？」

陳怡凱說，這也不奇怪。這些人對於救災志工感到格格不入，是很自然的反應。畢竟，他們不能接受別人有積極奉獻的作為。別人越光明，就會顯得他們這種精緻利己之輩越醜惡。他們也不會樂見公民主動參與公共事務。這種主動積極的能量越強大，他們想要把台灣變成自己的玩物就會越難。

陳怡凱指出，他們想要的，是一個自主公民消亡殆盡的社會。所有人都只能俯伏在他們的腳邊，跪求分潤被他們獨佔的資源。像這樣的人跟積極主動的公民，在精神上恰恰就是兩個極端。所以他們一定要拚命貶低救災志工，把他們心中各種猥瑣齷齪的糟糕念頭投射上去。「至於我們的社會將會變成什麼樣子，就看最終是哪一種人勝出了。」

