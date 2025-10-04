鏟子超人光復合唱《島嶼天光》 李明璇批「噁心、腦袋有洞」遭炎上

針對有鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》，李明璇在主持節目時卻稱這些志工都是「青鳥」，還批評稱「腦袋有洞，非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？」（圖擷自YouTube）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，大批「鏟子超人」志工不斷湧入災區協助救災，近日更有鏟子超人們在光復車站前一起合唱太陽花學運主題曲《島嶼天光》，感動許多網友。不過國民黨發言人李明璇在主持節目時卻稱這些志工都是「青鳥」，還批評稱「腦袋有洞，非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？」、「民進黨不倒，台灣不會好，就是被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣」。相關言論引發大批網友洗版砲轟。

國民黨發言人李明璇在主持「中天電視」節目時稱，這次花蓮的災情看到非常多善良台灣人，有錢出錢、有力出力看到都非常感動，人溺己溺。不過她隨即話鋒一轉，批評「不是像那種袖手旁觀的青鳥，到了現場把災民最辛苦樣子當成舞台，繼續政治攻擊，我覺得非常下流、噁心」。

李明璇也嗆，尤其現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨，為什麼傅崐萁沒有被罷免。她也直言「台灣要是沒有青鳥真好，民進黨若倒，台灣是寶島。民進黨不倒，台灣不會好，就是被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣」。

李明璇也在節目秀出網路社群流傳的現場畫面，並批「這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳，就放給大家看啊！」，並酸「他們也蠻辛苦的，從各地特地飛去花蓮」，並嗆「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「今天花蓮需要的不是這些人演戲或是來這裡開心，乾脆請賴清德來擊掌，同溫層取暖，就開心吧！」

李明璇也質疑，這些人就每天聚在一起，反正心中沒有人民，台灣被民進黨執政，真的是非常可悲的事情。她也聲稱，「這些人跑去，我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？不是很多人說盡量不要開車去，以免擋到送物資或救災的車子，這些人真的就不要去了，去那邊幹嘛呢？」

在「中天電視」的該則YouTube影片底下可看到，大批網友批評「蛤？要不要自己聽看看在說什麼東西」、「第一次知道原來開車去花蓮、買票搭火車去花蓮叫做霸佔」、「偉大的中國國民黨思考邏輯真的很不一樣」、「有種你就去現場救災，說現場志工在亂，你們這些國民黨一定會下地獄」、「你確定去唱島嶼天光的人沒有參與救災？你只會在直播間吹冷氣，少在那邊瞎扯沒車票」、「不說還以為她是間諜來幫忙臭掉國民黨的」、「國民黨真的好怕台灣變好喔」、「厲害了國民黨都人才」。

