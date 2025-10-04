為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鏟子超人光復合唱《島嶼天光》 李明璇批「噁心、腦袋有洞」遭炎上

    2025/10/04 12:26 即時新聞／綜合報導
    針對有鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》，李明璇在主持節目時卻稱這些志工都是「青鳥」，還批評稱「腦袋有洞，非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？」（圖擷自YouTube）

    針對有鏟子超人們在光復車站前一起合唱《島嶼天光》，李明璇在主持節目時卻稱這些志工都是「青鳥」，還批評稱「腦袋有洞，非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？」（圖擷自YouTube）

    花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流遭受重創，大批「鏟子超人」志工不斷湧入災區協助救災，近日更有鏟子超人們在光復車站前一起合唱太陽花學運主題曲《島嶼天光》，感動許多網友。不過國民黨發言人李明璇在主持節目時卻稱這些志工都是「青鳥」，還批評稱「腦袋有洞，非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？」、「民進黨不倒，台灣不會好，就是被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣」。相關言論引發大批網友洗版砲轟。

    國民黨發言人李明璇在主持「中天電視」節目時稱，這次花蓮的災情看到非常多善良台灣人，有錢出錢、有力出力看到都非常感動，人溺己溺。不過她隨即話鋒一轉，批評「不是像那種袖手旁觀的青鳥，到了現場把災民最辛苦樣子當成舞台，繼續政治攻擊，我覺得非常下流、噁心」。

    李明璇也嗆，尤其現場青鳥唱島嶼天光，他們覺得很可恨，為什麼傅崐萁沒有被罷免。她也直言「台灣要是沒有青鳥真好，民進黨若倒，台灣是寶島。民進黨不倒，台灣不會好，就是被這些噁心的人搞得烏煙瘴氣」。

    李明璇也在節目秀出網路社群流傳的現場畫面，並批「這麼愛唱島嶼天光、這麼愛跳，就放給大家看啊！」，並酸「他們也蠻辛苦的，從各地特地飛去花蓮」，並嗆「腦袋有洞，這些人真的非常非常噁心，實在沒有辦法接受有這樣的人存在」、「今天花蓮需要的不是這些人演戲或是來這裡開心，乾脆請賴清德來擊掌，同溫層取暖，就開心吧！」

    李明璇也質疑，這些人就每天聚在一起，反正心中沒有人民，台灣被民進黨執政，真的是非常可悲的事情。她也聲稱，「這些人跑去，我也想去花蓮但是訂不到火車票，這些人為什麼要霸占車票？就算你們是開車去，為什麼要霸占高速公路呢？不是很多人說盡量不要開車去，以免擋到送物資或救災的車子，這些人真的就不要去了，去那邊幹嘛呢？」

    在「中天電視」的該則YouTube影片底下可看到，大批網友批評「蛤？要不要自己聽看看在說什麼東西」、「第一次知道原來開車去花蓮、買票搭火車去花蓮叫做霸佔」、「偉大的中國國民黨思考邏輯真的很不一樣」、「有種你就去現場救災，說現場志工在亂，你們這些國民黨一定會下地獄」、「你確定去唱島嶼天光的人沒有參與救災？你只會在直播間吹冷氣，少在那邊瞎扯沒車票」、「不說還以為她是間諜來幫忙臭掉國民黨的」、「國民黨真的好怕台灣變好喔」、「厲害了國民黨都人才」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播