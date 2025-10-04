捷安特被美方控強迫勞動 人權會：凸顯「人權」是國際供應鏈重大指標

國家人權委員會是隸屬於監察院的獨立機關，針對知名自行車品牌遭美方指控「強迫勞動」，人權會強調，此案凸顯人權是國際供應鏈的重大指標，政府應攜手企業精進，讓「台灣製造」同時也具「人權保障」的品牌價值。（資料照）

我國聞名國際的自行車知名品牌捷安特（GIANT）公司巨大機械工業股份有限公司（巨大公司），遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控，於我國境內製造的自行車、零件及配件涉有強迫勞動情況，並且發布暫扣令。國家人權委員會對此表示，此事凸顯「人權」是國際供應鏈重大指標，不只影響單一企業，更是台灣產業立足全球的重大考驗，呼籲行政部門與產業界全面檢視。

人權會昨發布新聞稿指出，觀察到國內部分製造與營造業等勞力密集的產業，常面臨仲介費用、證件扣留、工時過長、薪資低落等強迫勞動問題，並發生勞動剝削、性剝削甚至人口販運等情事，與「ILO（國際勞工組織）第C29號公約」的意旨有違。

人權會建議，勞動部應研議放寬移工自由轉換雇主之限制，免除移工負擔招聘等費用；加強推廣直接聘僱模式等，以降低移工受到仲介剝削的風險。

另外，人權會指出，行政院已於2020年提出第一版「台灣企業與人權國家行動計畫」，人權會建議行政院應就5年前已揭櫫的「國家保護義務」、「企業尊重人權」與「提供有效救濟制度」定期檢討及更新，並評估以下行政作為的可行性。

措施包括，盡快完成台灣企業與人權國家行動計畫更新，防杜強迫勞動在台發生；訂定「企業人權盡職調查操作指南」，提供清楚原則，並就供應鏈問責機制法制化進行評估；明確指定主管機關及執行單位，以釐清權責，並研訂績效指標及落實監測機制，有效率的協調跨部會資源以達致政府遵循「聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）」所訂定之政策目標。；以及具體規劃系統性企業人權教育計畫，提升企業對人權侵害的風險辨識與預防能力。

人權會也呼籲台灣企業，應落實企業人權責任，遵循「保護、尊重與救濟」三大原則，同時全面檢視供應鏈與勞動環境，確保移工與本地勞工的權益不受侵害，並主動公開改善措施與報告，以透明度換取國際市場的信任。

人權會強調，政府積極行動、企業真誠落實，共同追求在國際供應鏈競爭中，讓「台灣製造」同時也是「人權保障」的品牌價值。

