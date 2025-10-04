為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    拚角逐高市議員第三選區 綠營新人蔡秉璁市場掃街撩落去

    2025/10/04 12:27 記者王榮祥／高雄報導
    投入下一屆高市第三選區議員選戰的立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

    投入下一屆高市第三選區議員選戰的立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

    下一屆高市議員第三選區選戰，民進黨內因表態參選者多、預料將進行初選，立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁把黨內初選比照大選，宣布啟動市場掃街全力衝刺，並邀台大學長、桃園議員許家睿一同掃街，希望向鄉親傳達自己的專業與熱忱。

    高市議員第三選區範圍包括岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安等6鄉鎮，該區共有5席議員，目前為藍3綠2，民進黨依慣例可能提名3席，目前除林志誠、黃秋媖兩位議員欲爭取連任，還有前市府機要蔣宛庭、邱志偉團隊執行長蔡秉璁宣布投入競逐，須經由初選決定人選的可能性極高。

    為爭取鄉親支持，蔡秉璁宣布將比照大選模式，本週就啟動市場掃街拜票，計畫聯合各縣市青年議員拉高聲量，也成為該選區新人初選就掃街的第一槍。

    蔡秉璁首場掃街請來現任桃園市議員、也是他的台大學長許家睿陪同，前往岡山文賢市場拜票，向鄉親介紹自己及參選理念，展現年輕世代活力與衝勁，成功吸引許多婆婆媽媽目光。

    他介紹自己是80年次的台大社會學士、清大社會碩士，許家睿則是78年次的台大政治、社會雙學士、台大政治碩士，兩人同屬太陽花世代，相識超過10年，且不只是台大學長學弟，更曾一同在立法院擔任助理，並肩合作推動公共事務。

    他期許自己向許家睿看齊，要展現同樣的衝勁奮力「向前衝」，接下來會持續展開掃街行程，與更多鄉親面對面交流，傾聽地方基層聲音，拼大岡山地區一席年輕議員。

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

    立委邱志偉團隊執行長蔡秉璁，本週啟動市場掃街，請來桃園市議員許家睿助陣。（蔡秉璁團隊提供）

