是否續辦政見發表會 國民黨下午邀6候選人陣營協調

國民黨通知6位黨主席候選人指派代表，於今日下午2點召開協調會，以確認後續如何辦理政見說明會。（資料照）

國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強放棄參與原定今日舉行的「中天新聞」電視辯論會，兩人前往花蓮災區探視，導致今日辯論會喊卡後，郝龍斌今天上午更進一步聲明呼籲停辦包括媒體與中央黨部主辦的14場的辯論會與政見發表會，全黨投入救災的行列，但另一位候選人張亞中陣營堅持參加所有辯論會與政見發表會。

國民黨原本規劃明天舉辦唯一一場的黨主席選舉電視政見發表會，但據了解，中央黨部已經通知6位候選人指派代表，於今日下午2點召開協調會，以確認後續如何辦理政見說明會。

國民黨文傳會主委林寬裕今日上午受訪指出，最後結果要依照候選人「共識」決定，如果明天電視政見發表會要停辦，會再通知媒體。

不過，另一位黨主席候選人張亞中辦公室主任何啟聖今日強調，救災與民主同樣重要，原本今天的辯論會主題為兩岸關係，現在台灣的頭上也有一座「堰塞湖」（兩岸危機）隨時要潰堤，難道國民黨的能力解決不了救災與民主的兼顧嗎？「不要站在道德的制高點迴避電視辯論」。

他並強調，沒有人不關心災情，國民黨應該宣示最大資源投入救災，但黨內的民主程序不可偏廢，這是對於民主的堅持，國民黨應該減少的是不必要的造勢與宴飲活動，改為更務實的向黨員展現候選人的能力，有關黨中央原已規劃的所有地方分區說明會及電視政見發表會，張亞中都要參加

另據了解，另一位黨主席候選人蔡志弘陣營也力主續辦各項辯論會與政見會。

