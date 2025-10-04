為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    應先關心花蓮災民 藍委共同呼籲：暫停黨主席選舉辯論

    2025/10/04 11:33 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委羅廷瑋等人，呼籲暫停黨主席選舉辯論。（資料照）

    國民黨立委羅廷瑋等人，呼籲暫停黨主席選舉辯論。（資料照）

    花蓮光復鄉重災至今尚未復原，國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強今赴災區關心。羅廷瑋等國民黨立委在臉書呼籲，請所有黨主席參選人應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

    呼籲暫停辯論的國民黨立委包括羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍。

    羅廷瑋表示，花蓮正面臨重大災難，光復鄉人民死傷慘重、家園毀於一旦。此刻，執政的民進黨不但沒有全心全力投入救災重建，反而用大惡罷式的造謠手段，全面「殺傷」中國國民黨與花蓮縣政府，甚至抹黑國民黨不關心災情。

    羅廷瑋表示，但我們未來的領導人、黨主席參選人們，此時此刻正在進行前所未有的密集辯論。過去總統大選，頂多一到兩場辯論，這次國民黨主席選舉，竟要舉辦6場辯論、8場政見會。這樣的忙碌頻率，放在鏟子超人、消防弟兄、所有全力救災的志工眼裡，該作何感想？

    羅廷瑋說，國民黨才剛剛以32:0的團結力量，擊退了民進黨發動的大惡罷，贏回台灣人民的尊重。但若因為一場黨主席選舉，讓國民黨看起來與人民日益遙遠，那麼，我們的努力將被白白浪費。

    羅廷瑋表示，如果連花蓮如此重大的災情，都不能讓黨主席參選人暫停選舉活動、全心全意與災民站在一起，那又如何讓黨員同志與台灣人民相信，黨主席候選人們真能帶領國民黨重新贏回人民的支持，重返執政？

    羅廷瑋表示，因此他們鄭重呼籲，所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

