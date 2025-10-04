指蔣萬安不僅須留住輝達！ 何孟樺：應思考產業發展腹地何在

議員何孟樺。（資料照）

輝達擬於北投士林科技園區T17、T18基地，設立海外總部，擁有地上權的新光人壽、輝達的合作意向書（MOU）9月底到期，新壽不同意台北市政府合意終止契約條件，但同意現階段直接移轉地上權予輝達，或是建物興建完成後再移轉。對此台北市議員何孟樺表示，如果蔣萬安市長真有遠見，如果真是一位配得上首都的市長，那麼此時此刻，蔣萬安市長應該思考的，不僅僅是如何留下輝達；蔣萬安市長應該要思考的，還有未來十年，台北市產業發展的空間腹地到底何在！

何孟樺在臉書PO文表示，隨著新壽與輝達的MOU到期，許多人這才發現，輝達是否能夠落腳台北的關鍵，居然不是一再表態爭取、甚至當面聆聽黃仁勳宣布選址的蔣萬安市長，也不是或多次向媒體表達立場的李四川副市長，而是從柯市府手中以低價得標，現在持有地上權的新光人壽，北市府期盼新壽與北市解約，由市府與輝達另訂新約；新壽則盼修改合約，讓新壽可以直接向輝達轉移地上權。這個雙方立場不同的情形，其實從輝達宣布選址以來，幾乎沒有改變。幾個月來，市府除了一再宣稱保持聯繫、都有溝通以外，對於輝達總部用地的取得，幾乎是沒有前進半步，這樣的發展，其實不讓人意外，因為T17、T18兩塊地，雖然地主是仍是市府，但如今，市府也不過只是收租而已。

何孟樺指出，明明市府是地主，但市府卻相當被動的緣由，正在於當初柯市府與新光人壽簽訂的契約，一方面不要求地主可以據以管理地上權人的投資執行計畫，一方面卻又給了新壽跟其他必須提計畫的案子一樣，長達5年，最長可達7年的開發期，如今T17、T18土地，成為這幅新壽不解約，市府沒皮條，輝達未進駐，滿地生雜草的光怪陸離景象，正是柯市府免除投資執行計畫，「為標而標」所致。

何孟樺續指，雖說依照契約，新壽不能在開發完成前轉讓地上權，看似仍舊保障了市府權益。但在欠缺投資執行計畫的情況下，市府卻也難以開罰，更別說以此作為違約理由，發動解約，沒有了投資執行計畫的規範，原先為了防止投資廠商養地套利的開發期條款，不僅讓新壽可以閒置土地多年，耽擱北士科的發展，如今更因為輝達的用地需求而反客為主：一手要市府同意直接轉讓，讓新壽可以直接「賣」給輝達；一手向市府坐地起價，要求高額解約賠償，靠著攀上輝達這個誰也不願放棄的金龜婿，新壽反過來用市府的地，要市府的命，所謂空手套白狼，不就是如此嗎？

何孟樺質疑，如果不是柯文哲為標而標，捨棄廠商投資執行計劃書的要求，市府早就可以用違反投資執行計劃，以違約來處置新壽，怎麼會跑出這樣一個空子給新壽鑽？眼下，市府想要完成蔣萬安市長的願望，留住輝達，只有市府加強與新壽協商。倘若市府與新光人壽之間，無法就協商修約或合意解約達成共識。那麼市府下一個可以出手的時間點，得等到2027年2月，第一個開發期到期之日。

何孟樺補充，除非屆時新壽另以書面延長，否則依據合約，在2027年2月，新光人壽必須拿到T17、T18兩塊地上所有建築的使用執照。但以T17、T18兩地現在幾無開發的情況下，新光人壽要在1年4個月之後完成施工建設，拿到使照，可能性並不高，所以，新光人壽最終仍有可能還是選擇解約脫手，只是，李四川副市長自己也曾說過，輝達期待明年5月可以動工。如今輝達的投資計畫，也已經因為蔣萬安與新壽協調無果，延宕了一季。在AI技術快速迭代，AI運算需求持續增加的現在，輝達可以繼續等1年4個月嗎？

何孟樺說，輝達案暴露的，並不只是柯市府與新光人壽簽訂的，確實是讓地主市府失去主導權的不平等契約。它所暴露的更深層問題，則是在欠缺新的產業用地規劃與開發的情況下，北市府手上已經沒有足夠面積的土地，可以支持台北科技產業廊帶的發展，面對新壽的獅子大開口，蔣市府對外放話，表示還有T12整合、松南A1兩個方案，甚至台電的CR-1，以及圓山花博，也都被再次提出，但明眼人都清楚，假使輝達仍有意它處，仍有開發時程違約壓力的新壽，又有什麼籌碼，敢這樣與市府叫價？

何孟樺分析，事實上，市府提出的其他腹案，T12面積過小，需要與其他地主整合。其他早被輝達捨棄的選項，現況都仍有地上物，不是真正的「素地」，例如：松南營區A1就還有新通航聯隊的地上物；花博不只還有中山足球場與爭艷館，地下還有圓山遺址問題。台電CR-1雖得標廠商願意出讓配合，但也未獲輝達青睞，同樣有地上物，也有3公頃大小的劍潭青年活動中心，則是被市長以「爺爺的名義」放任救國團占用，市府根本連動都不敢動，更別說，這些選項無論是區位與基礎建設，都比不上專門為產業開發的北士科，輝達選擇這些地方，將難以發揮、運用聚集經濟效應。

何孟樺點出，台灣AI矽島地位難以撼動，本週 OpenAI 執行長Sam Altman祕密訪台便是明證。未來AI相關大廠再來台擴廠、建設亞太總部，也並非不可能。但如今蔣市府面對輝達一案，便已顯得捉襟見肘，未來若再有類似機遇，市府又如何能夠掌握？北市府如今拿得出手的土地，無一不是過去市政團隊規劃：北士科的出現，源自郝龍斌市府的推動；花博會展園區、東區門戶、松南營區敦化華爾街，則是林欽榮、林洲民等人在第一任柯市府中，大力推動而成。

何孟樺直言，這些前人的成果，成為現在蔣萬安市長能夠挽留輝達的籌碼。反觀蔣市長上任已經將近三年，卻未見任何產業空間規劃的構想推動。未來北市產業發展缺地情況，只怕會越演越烈，如果蔣萬安市長真有遠見，如果真是一位配得上首都的市長，那麼此時此刻，蔣萬安市長應該思考的，不僅僅是如何留下輝達；蔣萬安市長應該要思考的，還有未來十年，台北市產業發展的空間腹地到底何在！

