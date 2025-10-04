為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    當地人本來稱徐榛蔚「巴奈」！ 族人怒：現在要叫「tai」

    2025/10/04 11:48 即時新聞／綜合報導
    花蓮縣光復鄉災情嚴重，縣長徐榛蔚11天後終於出現在Fata'an部落，與災民對談。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉災情嚴重，縣長徐榛蔚11天後終於出現在Fata'an部落，與災民對談。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉災情嚴重，縣長徐榛蔚11天後終於出現在Fata'an部落與災民對談。不過她現場大談自己當天上午就已坐鎮指揮所云云，引發族人不滿。對此，有網友表示，大家本來都叫徐榛蔚「巴奈」（稻穗），但她現在不配了，該網友還說：「我們推動大家改叫她Taki」。

    據了解，「巴奈」（Panai）主要在台灣原住民語中是「稻穗」的意思，也引申有著成熟、謙卑、承載重量等含義。它不僅是一個單純的名詞，更蘊含著與土地、自然以及謙遜生活態度相關的文化意涵。

    網友昨日在Threads上發文 表示，在部落待久的人都知道，大家都叫徐榛蔚「巴奈」，但她現在不配叫巴奈了，「我們推動大家改叫她Taki」。他也補充，Taki在阿美族語中是大便的意思。

    不過，下方立刻有阿美族網友科普表示，阿美語的大便不是taki那是布農語，是「tai（打欸）」，他還說，「然後她老公可以叫做singat（辛那），大便褲子的意思，表示屁股沒有擦乾淨，也可以理解成做事手腳不乾淨」。

    貼文下方網友也紛紛表示：「不是！她憑什麼叫稻穗這麼好聽的名字！」、「我重點放在他憑什麼曾經擁有過巴奈這個名字」、「她居然還能曾經擁有巴奈的名字？？？我們這些只是聽過幾首原住民歌的漢人都知道這名字很美欸」。

