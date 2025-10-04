花蓮縣府再爆「誤傳替代役召集令」 林楚茵：中央該嚴查誰在作亂

民進黨立委林楚茵。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，國軍、警消、各界志工及自發性「超人」持續投入救災復原等工作。民進黨立委林楚茵今（4日）指出，花蓮縣政府先前才誤按海嘯警報，如今又鬧出「誤傳召集令」，究竟是幫忙救災、還是認知戰？到底是誰在亂？ 呼籲中央嚴格徹查。

林楚茵今透過社群平台表示，花蓮縣政府繼全民救災時「誤按海嘯警報」，如今又鬧出「誤傳召集令」，一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在「認知戰」？

林楚茵說，她已第一時間向國防部確認，替代役「勤務動員」召集是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是「花蓮縣政府」出包，沒有任何藉口。

林楚茵進一步質疑，國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚嘴上要「錢」救災，背地裡卻不跟中央前進指揮所合作；地方治理亂成一團，災民更痛批「沒收到縣府協助」。傅氏夫妻「自顧自」，到底是誰在亂？ 中央是不是也該嚴格徹查。

民進黨立委林楚茵披露，花蓮縣政府先前才誤按海嘯警報，如今又鬧出「誤傳動員令」。（圖取自林楚茵臉書）

