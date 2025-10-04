為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「台灣模式」有望進軍德州！林佳龍：加速實現「台美聯合艦隊」

    2025/10/04 11:13 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項，而長榮航空直航達拉斯，也為德州三角達拉斯、奧斯汀、休士頓帶來更便利的捷徑。（外交部提供）

    外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項，而長榮航空直航達拉斯，也為德州三角達拉斯、奧斯汀、休士頓帶來更便利的捷徑。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（3）日應邀出席國籍航空直飛德州達拉斯（Dallas）的首航典禮，他在典禮中致詞透露，台美要合作開發科學園區的「台灣模式」，「德州絕對是很重要」，「電子七哥」皆已加碼投資美國，除亞利桑那外就是德州。他說，相信將有助加速實現「台美聯合艦隊」與「台美AI聯隊」，透過相互投資壯大台灣，實現台美經濟共榮的願景。

    林佳龍昨結束成果豐碩的訪歐行返國，剛下飛機就立即返回外交部主持會議，隨即趕赴桃園國際機場，出席長榮航空直飛美國達拉斯的首航典禮。林佳龍說，台灣對德州而言已經是重點投資的國家，特別是「達拉斯」、「休士頓」與「奧斯汀」構成的德州三角，然而德州不是只有牛排大，面積更大，常常要從一個點飛到另一個點。

    他指出，美國是台灣最重要的安全及經貿夥伴，隨著台美高科技夥伴關係深化，雙方在地方層級的合作也愈發蓬勃，包括德州在內，目前已有23個州及關島在台設立辦事處，凸顯雙邊熱絡的經貿投資互動及交流。德州不只是牛仔的故鄉，更是在科技、能源與教育等領域都具備強勁實力的戰略重鎮，逐漸成為台美企業投資與人才交流的重要熱點。

    而伴隨著長榮航空直飛達拉斯航線啟動，林佳龍指出，各界都關心台美關稅談判或貿易投資，行政院副院長鄭麗君也已宣布台美要採用「台灣模式」，合作開發科學園區。他透露，「德州絕對是很重要」，因為包含鴻海在內的「電子七哥」，都已加速在德州布局，除亞利桑那州外就是德州。

    「這絕不是產業外移」，林佳龍強調，現在這些電子大哥或半導體業者，出國都是產生群聚效應，不只是做東西、賣東西，而是善加利用其科技、人才、資金優勢，也為我們談判團隊「加油」不少。

    為協助電子業順利落腳德州並降低投資風險，「台灣模式」就是利用台灣建置科學園區的成功典範，包括提供投資、融資和信用擔保的優惠，協助業者在美國建立「產業聚落」。林佳龍今天也在社群補充，這與電電公會規劃在海外設立「TEEMA 科學園區」的構想不謀而合，相信將有助加速實現「台美聯合艦隊」與「台美AI聯隊」，透過相互投資壯大台灣，實現台美經濟共榮的願景。

    外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州是台灣企業擴大對美投資的重中之重，也暗示可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項之一。（外交部提供）

    外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州是台灣企業擴大對美投資的重中之重，也暗示可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項之一。（外交部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播