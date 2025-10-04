「台灣模式」有望進軍德州！林佳龍：加速實現「台美聯合艦隊」

外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項，而長榮航空直航達拉斯，也為德州三角達拉斯、奧斯汀、休士頓帶來更便利的捷徑。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（3）日應邀出席國籍航空直飛德州達拉斯（Dallas）的首航典禮，他在典禮中致詞透露，台美要合作開發科學園區的「台灣模式」，「德州絕對是很重要」，「電子七哥」皆已加碼投資美國，除亞利桑那外就是德州。他說，相信將有助加速實現「台美聯合艦隊」與「台美AI聯隊」，透過相互投資壯大台灣，實現台美經濟共榮的願景。

林佳龍昨結束成果豐碩的訪歐行返國，剛下飛機就立即返回外交部主持會議，隨即趕赴桃園國際機場，出席長榮航空直飛美國達拉斯的首航典禮。林佳龍說，台灣對德州而言已經是重點投資的國家，特別是「達拉斯」、「休士頓」與「奧斯汀」構成的德州三角，然而德州不是只有牛排大，面積更大，常常要從一個點飛到另一個點。

請繼續往下閱讀...

他指出，美國是台灣最重要的安全及經貿夥伴，隨著台美高科技夥伴關係深化，雙方在地方層級的合作也愈發蓬勃，包括德州在內，目前已有23個州及關島在台設立辦事處，凸顯雙邊熱絡的經貿投資互動及交流。德州不只是牛仔的故鄉，更是在科技、能源與教育等領域都具備強勁實力的戰略重鎮，逐漸成為台美企業投資與人才交流的重要熱點。

而伴隨著長榮航空直飛達拉斯航線啟動，林佳龍指出，各界都關心台美關稅談判或貿易投資，行政院副院長鄭麗君也已宣布台美要採用「台灣模式」，合作開發科學園區。他透露，「德州絕對是很重要」，因為包含鴻海在內的「電子七哥」，都已加速在德州布局，除亞利桑那州外就是德州。

「這絕不是產業外移」，林佳龍強調，現在這些電子大哥或半導體業者，出國都是產生群聚效應，不只是做東西、賣東西，而是善加利用其科技、人才、資金優勢，也為我們談判團隊「加油」不少。

為協助電子業順利落腳德州並降低投資風險，「台灣模式」就是利用台灣建置科學園區的成功典範，包括提供投資、融資和信用擔保的優惠，協助業者在美國建立「產業聚落」。林佳龍今天也在社群補充，這與電電公會規劃在海外設立「TEEMA 科學園區」的構想不謀而合，相信將有助加速實現「台美聯合艦隊」與「台美AI聯隊」，透過相互投資壯大台灣，實現台美經濟共榮的願景。

外交部長林佳龍3日出席長榮航空「桃園－達拉斯」首航典禮，透露德州是台灣企業擴大對美投資的重中之重，也暗示可能成為台美聯合以「台灣模式」建置科學園區的選項之一。（外交部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法