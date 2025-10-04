為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    畫面曝光！災民問救災計畫 徐榛蔚「詭異動作」挨酸：好嫻熟

    2025/10/04 17:40 即時新聞／綜合報導
    徐榛蔚疑似先做出「將麥克風關閉」動作挨酸「好嫻熟」。（取自Threads）

    徐榛蔚疑似先做出「將麥克風關閉」動作挨酸「好嫻熟」。（取自Threads）

    花蓮縣光復鄉災情嚴重，縣長徐榛蔚11天後終於出現災區與部落對談。不過，她的現場表現引來不少批評，還有網友發現，當她被災民大聲問縣府現在的救災計畫是什麼，疑似先做出關閉麥克風的動作，接著再拍打麥克風示意沒有聲音。

    縣長徐榛蔚11天後終於出現在花蓮Fata'an部落，但一開場就遲到。徐榛蔚遲到期間，立委鄭天財「暖場」不斷報告自己在立院的「政績」，族人忍耐10分鐘後終於忍無可忍，怒嗆他坐下。而徐榛蔚到場後，也不斷遭災民吐槽、質問以及抱怨。

    對此，還有網友發現，對談過程中，有災民詢問縣府現在的救災計畫是什麼？並大喊：「回答我！」的時候，徐榛蔚卻放下手，拍擊手中麥克風示意沒有聲音，然而在這之前，她疑似先行做出了一個「將麥克風關閉」的動作。

    相關討論下方，網友紛紛表示：「這手法玩了那麼多年，嫻熟成這樣很正常吧」、「假裝在忙、假裝訊號不好，是常見掛斷電話的藉口」、「看來這招常常用，這也是奇葩了」、「關麥克風的模樣被錄到了吧」、「技法純熟，應有事先演練過」。

    在 Threads 查看

