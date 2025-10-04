為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌養狗仔爭議延燒 吳靜怡：應查政治網軍和詐團交疊產業鏈

    2025/10/04 11:18 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被爆料指揮狗仔跟監政敵，爭議持續延燒。對此媒體人吳靜怡表示，幾千個蠢草成為影響政黨形象、攻擊政敵的工具，近期又揭露了政治人物攻擊特定政黨的狗仔集團，檢調應該全面擴大調查金流和背後指使者。

    吳靜怡在臉書PO文表示，台灣網路詐騙猖獗，網軍產業鏈被掀，一邊騙錢還能一邊裝智障小草，「皇御科技有限公司」一邊幫詐團投放假冒黃仁勳的臉書粉專廣告，吸金上千萬元，一邊操縱7000個假帳號扮演「智障小草」或「無腦粉」，收錢攻擊政敵，這種「多功能」犯罪模式，簡直是台灣網路亂象的縮影，凸顯詐騙與輿論操縱已形成完整產業鏈。

    吳靜怡指出，黃國昌被揭露養狗仔軍團，網路會不會出現另外一種黃國昌模式？重點來了，為什麼要花錢製造這些蠢草？可以拿來攻擊誰？或是誇大怎樣言論來提高仇恨？這些內容檢調應該要循線追查，背後金流是一般政治人物又或者是有上游公關公司是境外協力者！

    吳靜怡直言，幾千個蠢草成為影響政黨形象、攻擊政敵的工具，近期又揭露了政治人物攻擊特定政黨的狗仔集團，檢調應該全面擴大調查金流和背後指使者，台灣政治網軍和詐騙宣傳的組織出現交疊，為了避免更多人被詐騙，國安和刑警都應該啟動調查。

