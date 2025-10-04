批藍黨主席人選不敢面對「4字神主牌」 民進黨：只配合中共統戰

媒體日前舉辦國民黨主席選舉辯論會。（資料照）

兩岸議題成為國民黨主席選舉辯論焦點。民進黨中國部直指，各候選人不敢對中國國家主席習近平提出的「習五條」吭聲反對，連被奉為國民黨神主牌的「九二共識」內容都不敢面對，只剩下「不敢面對、不願嗆中、唱和中共」3種選擇，無論哪一種都是配合中共對台統戰滲透與併吞圖謀。

民進黨中國部說，日本學者小笠原欣幸撰文指出，中共眼中的九二共識定義就是「一中原則」，更在2019年的習五條中被習近平明確定義為「共同努力謀求國家統一」，其中更強調了等於消滅中華民國的一國兩制。小笠原直言，九二共識根本沒有「各表」空間，但國民黨主席的候選人們似乎多半不願面對這個矛盾，甚至是選擇完全站在中共的立場。

請繼續往下閱讀...

民進黨中國部指出，國民黨主席候選人們對於「九二共識」的回應，可以分成3種類型。首先是鄭麗文、羅智強「不敢面對派」：完全不敢面對中共早已把「各表」沒收、只剩「一中」的「國民黨困境」。不是想重回馬英九時期的「死路」，就是學中共「惡人先告狀」地把一切都卸責給別人，總之就是「沒打算解決問題」。

其次，郝龍斌的「不願嗆中派」。民進黨中國部表示，面對習近平親自限縮九二共識的定義、把一國兩制與九二共識連結起來，以及中國不斷用各種手段壓縮台灣的外交空間、公開否定中華民國的存在等惡意作為不敢吭聲，遑論對習近平提出質疑，證明國民黨版本的對等尊嚴不僅是鸚鵡學舌，更是通篇謊言。

最後，張亞中的「唱和中共派」：張亞中說「『九二共識』就是一個中國、就是尋求統一」，聲稱要推動簽署「兩岸和平備忘錄」來推動「和平統一」。小笠原也形容，張亞中的論點「與習近平一樣」。也代表國民黨無視於台灣近九成支持「維持現狀」的主流民意，就是執意要國共「密室協商、共商統一」。

民進黨中國部強調，事實證明，九二共識從來都是國民黨用來自欺欺人，並配合中共用來詐騙台灣的政治工具。當習近平明確定義九二共識就是同屬一中，就是要用一國兩制消滅中華民國，甚至公然將各表直接丟進垃圾桶時；國民黨的主席候選人們，仍只剩下不敢面對、不願嗆中、唱和中共3種選擇，無論哪一種都只是在配合中共對台灣的統戰滲透與併吞圖謀。

民進黨中國部認為，唯有中國放棄對台灣的文攻武嚇，尊重台灣人民對民主自由的堅持、正視中華民國存在的事實，與台灣合法民選政府早日展開對話，才是真正能改善兩岸關係、建立良性互動的正解。提醒國民黨，不要繼續用中共餵養的謊言欺騙自己也欺騙台灣社會，早日走出九二共識的泥淖與死路，別讓堂堂國民黨主席繼續淪為「共產黨小弟」。

