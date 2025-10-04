李多慧貼文被性騷擾 李忠憲：默許「亂說話不用負責」比外來威脅更可怕

李多慧赴花蓮救災當鏟子超人貼文，遭一名中油員工的網友留下性暗示，引爆撻伐。（擷取自Instagram／le_dahye）

花蓮光復鄉災後重建讓各地鏟子超人前往救援，在台發展、高人氣的韓籍啦啦隊成員李多慧日前也加入「鏟子超人」，前往光復鄉協助清淤，但貼文卻遭一名中油員工的網友留下性暗示，引爆撻伐。對此，成功大學教授李忠憲表示，從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠，我們看到的不只是幾個人的失格，而是整個社會對「亂說話不用負責」的默許。當謊言與侮辱成為娛樂，當責任感被放逐，文明的根基就會慢慢崩解。這才是台灣最深的道德危機——比任何外來威脅都更可怕。

李忠憲在臉書PO文表示，昨天下午接受媒體訪問的最後一段，講到徐巧芯拿那些侵犯隱私、偷拍陳時中社交宴會的照片，編造攻擊陳時中性騷擾的言論，被拆穿了也不更正、不道歉，我說台灣社會除了被中國併吞的危險之外，最恐怖的就是隨便亂亂說不用負責任，支持者無所謂也不鞭策，這是台灣社會除了被中國併吞之外最大的道德危機。

李忠憲指出，這兩天韓國籍啦啦隊員李多慧到花蓮光復災區協助清理淤泥、做志工。有人在她的社群貼文下面留言不雅、帶性暗示的言語，例如：「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」這類話，有網友進一步「起底」出該名留言者的身分疑似為中油公司員工。中油公司對此事已回應，表示對於性騷擾或性別歧視事件採「零容忍」立場，並且已經責成該員工主管釐清事實，會配合警方調查，視調查結果做適當處置。

李忠憲續指，同時，該名被指控的員工方面回應，他稱自己的帳號被盜用，已於某日晚間向警方報案表示帳號遭盜用，目前案件進入法律程序，帳號是否遭盜用仍待警方調查，但網友截出他Threads上之前的回覆，根本從以前就是一個騷擾慣犯，這樣報警說被盜帳號亂留言，令人感覺可能是一種自導自演？這種不承認錯誤、想盡辦法脫罪、甚至不知道自己錯在哪裡的心態，在網路上屢見不鮮。

李忠憲分析，社群裡總有匿名者用挑釁和噪音污染公共討論。可以看到一些怪人或怪物。雖然他確實是一個完全成熟的人，真是有可能已經五、六十歲，但他的頭像往往是動物或神話人物，他像這些虛構的人物一樣咆哮，就像噪音污染之於音樂，這樣的留言文化並非偶然，而是一種心理結構。佛洛伊德稱「超我」是道德與禁忌的堡壘，能壓抑人類最原始的攻擊衝動。但在匿名網路裡，這個堡壘被拆掉，於是「巨魔」誕生——他們把破壞禁忌當成快樂。

李忠憲直言，徐巧芯、黃國昌、陳之漢等等政治人物靠這種言論博取聲量，卻無須立即付代價；模仿他們的小草往往也不明白後果，巨魔仗著匿名，幼稚地以為自己無所不能，破壞禮儀、傾瀉仇恨，並用化身逃避罪惡感與責任，從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠，我們看到的不只是幾個人的失格，而是整個社會對「亂說話不用負責」的默許。當謊言與侮辱成為娛樂，當責任感被放逐，文明的根基就會慢慢崩解。這才是台灣最深的道德危機——比任何外來威脅都更可怕。

