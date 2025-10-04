影片曝光！ 被嗆「不要政見發表」 鄭天財惱羞吼災民

國民黨立委鄭天財被災民洗臉後腦羞的影片在網路上流傳。（圖擷取自 臉書）

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，在進入災後第11天後，花蓮縣長徐榛蔚昨晚終於出面與部落對談，但她不僅遲到10幾分鐘，還在一開始就強調災害當天上午就已坐鎮指揮所，並稱已擬定重建方案，也募到電鍋將盡速發放給災民，相關說法讓災民更加不滿，當場洗臉。其中，國民黨立委鄭天財被災民洗臉後腦羞的影片也在網路上流傳。

粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，災民嗆鄭天財「不要政見發表，我們沒有要聽政見發表，事情已經發生了」、「讓李鴻源來講」，鄭天財回「這個不是政見發表」，災民繼續回嗆「坐下」，鄭天財突然爆氣厲聲說道「你先聽一下，很重要聽一下，最後一句話不想聽沒關係」。

網友們紛紛留言「惱羞個屁！就是沒能力才會被嗆！檢討一下很難？把花蓮人當白癡也不是這樣的！」、「原來當選立委了就可以這樣吼選民災民原住民喔？」、「跟災民講話這種態度？」、「你原民代表立委對災民志工凶什麼？ 很重要什麼？」、「國民黨、民眾黨的官員大部分就是這個程度」。

