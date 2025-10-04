為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    影片曝光！ 被嗆「不要政見發表」 鄭天財惱羞吼災民

    2025/10/04 10:29 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委鄭天財被災民洗臉後腦羞的影片在網路上流傳。（圖擷取自 臉書）

    國民黨立委鄭天財被災民洗臉後腦羞的影片在網路上流傳。（圖擷取自 臉書）

    花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，在進入災後第11天後，花蓮縣長徐榛蔚昨晚終於出面與部落對談，但她不僅遲到10幾分鐘，還在一開始就強調災害當天上午就已坐鎮指揮所，並稱已擬定重建方案，也募到電鍋將盡速發放給災民，相關說法讓災民更加不滿，當場洗臉。其中，國民黨立委鄭天財被災民洗臉後腦羞的影片也在網路上流傳。

    粉專「Mr.柯學先生」PO出一段影片，災民嗆鄭天財「不要政見發表，我們沒有要聽政見發表，事情已經發生了」、「讓李鴻源來講」，鄭天財回「這個不是政見發表」，災民繼續回嗆「坐下」，鄭天財突然爆氣厲聲說道「你先聽一下，很重要聽一下，最後一句話不想聽沒關係」。

    網友們紛紛留言「惱羞個屁！就是沒能力才會被嗆！檢討一下很難？把花蓮人當白癡也不是這樣的！」、「原來當選立委了就可以這樣吼選民災民原住民喔？」、「跟災民講話這種態度？」、「你原民代表立委對災民志工凶什麼？ 很重要什麼？」、「國民黨、民眾黨的官員大部分就是這個程度」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播