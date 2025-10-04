言語無代價成常態 李忠憲：台灣公共討論陷道德危機

資安學者李忠憲今日發文指出，不用負責任的言語，陷入道德危機。（記者洪瑞琴攝）

資安學者李忠憲今（4）日有感而發指出，台灣社會最深的危機，不只是中國併吞的威脅，而是「言語不需負代價」的風險正在腐蝕公共討論與文明基礎。

他以近期兩起事件為例，韓籍啦啦隊員李多慧赴花蓮災區協助清理淤泥，卻遭網友在社群留言性暗示騷擾；另一個則是立委徐巧芯拿偷拍陳時中私人宴會的照片造謠性騷擾，事後遭拆穿卻不道歉。李忠憲批評，這些言論被戳破也不用負責，支持者依然縱容，反映出台灣社會「亂說話無須代價」的道德危機。

針對李多慧遭騷擾事件，有人發現留言者疑似為中油員工。中油公司強調對性騷擾「零容忍」，已責成主管調查並配合警方。該員工則聲稱帳號遭盜用，並報案處理。但有網友翻出他過往 Threads 回覆紀錄，質疑其「慣犯行徑」，認為「帳號被盜」恐是脫罪藉口。案件目前仍待警方調查。

李忠憲指出，網路匿名環境讓人輕易卸下道德與自律，就像佛洛伊德所說「超我」，是道德與禁忌的堡壘，堡壘被拆掉，於是「巨魔」出現，透過違反禁忌來獲得快感。這些人可能5、60歲成熟人，卻躲在動物或神話人物的頭像背後，用挑釁與侮辱污染公共討論，「就像噪音污染之於音樂」。

更嚴重的是，部分政治人物如徐巧芯、黃國昌、甚至網紅陳之漢，靠這種「製造爭議言論」來博取聲量，卻幾乎不必承擔責任。許多支持者與模仿者在不自覺間，也習慣了無責任的發言方式。李忠憲強調，這些「巨魔」仗著匿名，以為能逃避罪惡感與責任，只是將社會推向失序。

「從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠，這不只是個人失格，而是整個社會默許『亂說話不用負責』。」李忠憲警告，當謊言與侮辱被當成娛樂，當責任感被放逐，文明根基便會逐步崩解。「這才是台灣最深的道德危機，比任何外來威脅都更可怕。

