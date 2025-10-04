李正皓預告 下週一揭露黃國昌如何背叛企業家好友

民眾黨主席黃國昌（左）、名嘴李正皓（右）。（本報合成 資料照）

名嘴李正皓昨日質疑民眾黨主席黃國昌有沒有派狗仔跟監前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪，黃國昌回應三立新聞也有報導陳佩琪看豪宅的獨家新聞。對此李正皓表示，陳申青幾月幾號幾點幾分被台鋼約談、與會人數幾人所有細節他全部掌握，下週一將揭露黃國昌怎麼背叛他的「企業家」好友。

李正皓在臉書PO文表示，黃國昌讓人瞧不起的地方就在於永遠問A答B，明明俗辣還要裝戰神，他昨天爆料陳申青被台鋼大股東約談的細節，並且揭露會議結論：陳申青在那場會議中向台鋼承認菱傳媒絕大多數的獨家、跟拍，都不是「讀者提供」而是來自於黃國昌。

李正皓指出，以此結論他就問黃國昌，菱傳媒揭露陳佩琪看1.2億豪宅的資訊是不是黃國昌你給的？結果黃國昌扯三立也有獨家報導陳佩琪看豪宅？真的服了黃國昌，問菱傳媒消息來源是不是你黃國昌，然後黃國昌扯三立的獨家消息來源是誰？請問三立獨家來源關你鳥事？你可以找你的好朋友陳申青出來開記者會反駁我呀？為什麼不敢？

李正皓續指，因為黃國昌清清楚楚知道李正皓問題的潛台詞是，黃國昌你的狗仔既然有跟柯文哲，那有沒有跟陳佩琪？陳申青幾月幾號幾點幾分被台鋼約談、與會人數幾人所有細節全部掌握。李正皓問，相關內容自己會沒有掌握嗎？這種咖說自己是戰神，他很好奇黃國昌進到北檢國安專組時，還戰的起來嗎？

李正皓預告，既然黃國昌不敢回應他有沒有背叛「柯文哲」，下週一，他就來揭露黃國昌怎麼背叛他的「企業家」好友，大家看看號稱道德長城、人間完人黃國昌的真面目。

