批柯市府「賤租」北士科 簡舒培：喪權辱市讓新壽佔地為王賺暴利

輝達台灣總部有意落腳北士科T17、T18基地，但土地取得卡關。（資料照）

輝達擬於北投士林科技園區T17、T18基地，設立海外總部，擁有地上權的新光人壽、輝達的合作意向書（MOU）9月底到期，新壽不同意台北市政府合意終止契約條件，但同意現階段直接移轉地上權予輝達，或是建物興建完成後再移轉。議員簡舒培分析「暴利劇本」並指新壽標下後至今仍是「養蚊子的空地」，怒斥柯市府賤租「喪權辱市」，讓新壽佔地為王。

簡舒培表示，暴利劇本一為「情勒市府討140億」。市府提出與新壽合意終止契約的條件，包括退回新壽目前繳的權利金與付出的成本，利息以2.5%計算，總計約40億元，新壽不願意接受，外傳開出140億元的解約價。新壽從柯市府手中以超划算價格取得土地，至今還在養草，竟於聲明「威脅市府解約得付出『未來收益』？」

簡舒培指出，暴利劇本二是「直接轉讓地上權合約，MOU百億轉讓T17、T18地上權」。新壽願意配合的「現階段直接移轉地上權予輝達」，即市府更改地上權合約，好讓新壽把權利直接移轉給輝達；「建物興建完成後再移轉」則是輝達不同意，認為廠房自主興建才能符合總部實質需求。然而，新壽聲明卻未提將地上權轉讓給輝達的相關金額，就她了解「也是破百億」。

簡舒培提到，柯市府把T17、T18地上權開發權利金以低於行情的價格標給新壽，依照今年租金計算，這兩塊土地從得標至今繳納租金為2.8億元，至今無力開發還是空地，「竟然獅子大開口索要上百億暴利？」是誰給新壽勇氣，做這種穩賺不賠的生意？

她也質疑，先前輝達海外總部落腳地點公布後，藍營吹捧「最大關鍵是蔣萬安親自出馬積極爭取」、民眾黨把一切歸於柯文哲「打下紮實的基礎」，結果現在新壽拿著柯文哲時代簽的合約「佔地為王、坐地起價」，民眾黨跟剛交保的柯文哲怎麼一句都不敢吭？面對輝達用地卡關，其他縣市虎視眈眈，這份天上掉下的大禮倘若真的無緣設在台北市，罪魁禍首除了喪權辱市賤租北士科的柯，市長蔣萬安也會因合約綁住而無能接不住。

