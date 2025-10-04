鄭天財要空軍載挖土機挖堰塞湖 張育萌轟：鬼扯天方夜譚

花蓮縣長徐榛蔚等人昨在光復國小召開說明會，張育萌發文質疑，鄭天財竟鬼扯稱，他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，讓張痛批「怎麼會有這麼不要臉的民意代表？跑到災民的家園，鬼扯工人拿鋤頭去挖這種天方夜譚」。（圖擷自臉書「FATA'AN年祭」直播）

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災情，3日晚間花蓮縣長徐榛蔚等人在光復國小召開說明會，國民黨立委鄭天財發言時卻先談自己在立法院做了什麼措施，引發災民質疑嗆他「不要政見發表」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，鄭天財竟鬼扯稱，他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，讓張痛批「怎麼會有這麼不要臉的民意代表？跑到災民的家園，鬼扯工人拿鋤頭去挖這種天方夜譚」。

光復鄉遭受重災第11天，花蓮縣長徐榛蔚昨晚終於出現在Fata'an部落，只是一開始就遲到。國民黨立委鄭天財發言時更大談自己在立法院開完會後就馬上到災區，以及自己先前在立法院做過什麼，包含在協商時寫了附帶決議，要求各部會針對堰塞湖提出減災疏散方案等，強調他在立法院為處理堰塞湖奔波，這番內容引發災民砲轟「我們沒有要聽政見發表，事情已經發生了」。鄭天財還稱他早就想到辦法可讓堰塞湖不會溢流，並指他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，相關說法引發質疑。

張育萌在臉書發文指出，Fata’an部落受災後快兩週，部落幾乎靠自救，縣府救災、安置的資訊都不知道在哪裡。他質疑「縣府規劃中繼宅、遷村安置的方案，也沒有諮詢族人，族人還需要看電視新聞，才知道自己的安置計畫。族人根本不知道誰要被安置？縣府的清冊在哪？」

張育萌質疑，昨晚徐榛蔚終於願意聽族人的邀請，來光復國小中庭廣場——結果，這場花蓮縣長與Fata’an部落的約定，被鄭天財和徐榛蔚搞得根本是場災難。

首先是徐榛蔚遲到16分鐘，鄭天財幫忙撐場拖時間，結果一拿到麥克風，就開始鬼扯說他早就想到辦法，可以讓堰塞湖不會溢流潰壩。對此張育萌也諷刺「鄭天財腦袋還好嗎？——竟然至今還在對災民說，堰塞湖會溢流是因為中央沒派工人拿鋤頭去挖！」

張育萌表示，鄭天財說，他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，「讓水可以每天流、每天流」，就不會囤積在山上。張育萌質疑，「請問到、底、怎、麼、挖？才可以讓9100萬噸、6000個奧運泳池的水『慢慢流』？」

張育萌指出，鄭天財後來又改口說，可以用直升機載工人，去堰塞湖用鋤頭挖，「就是要用鋤頭挖，挖挖挖，讓水每天流⋯⋯」。結果台下災民直接不忍了，嗆說「我們不要聽政見發表！你不要政見發表！」鄭天財愣了一下，還說「這不是政見發表，很重要！」、「你們先聽一下！」台下直接用掌聲蓋過鄭天財的聲音。

張育萌對此批評，「怎麼會有這麼不要臉的民意代表？跑到災民的家園，鬼扯工人拿鋤頭去挖這種天方夜譚。你以為災民時間很多嗎？家都被沖走了，坐在這邊聽你講睡前故事？」

張育萌在文末也開嗆「不救災，就請滾回立法院。有你反智立委，真的是國之不幸」。鄭天財則是現身留言區強調「我每天都在災區協助救災」。張育萌則是打臉回應，「那您更應該知道，災民這兩週根本找不到縣府。怎麼會在縣長大遲到，災民無奈等待的時間，還對災民扯送工人上去堰塞湖呢？」

其他網友也紛紛諷刺，「救什麼災，擺拍說空話嗎」、「這哪是政見發表，這是話唬爛吧」、「空勤的影片就有PO人員吊掛下去一下子腳就深陷進去了，連1分鐘都沒辦法站是要怎麼挖？」、「你們把預算凍了還要空軍冒生命危險去挖啊？自己不先去挖看看？」、「所以鄭天財想表達什麼？是覺得李鴻源找的團隊沒他專業？」、「救了什麼？清了幾間民災廢土？鏟光多少公尺道路泥砂？幫災民搬了幾件家具？說來聽聽！」、「不要再把臉端出去被打了，單靠人力徒手挖？鏟子挖？你認真？你真相信你說的話嗎？」

