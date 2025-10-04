為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    啟動「港青出聲」計畫 高市青年局長：深化青委公共參與視野

    2025/10/04 09:48 記者王榮祥／高雄報導
    高雄市政府第四屆青年事務委員於市議會參訪期間，巧遇市議員邱俊憲（前排右五）、湯詠瑜（前排右七），隨後一行人與青年局長林楷軒（前排右六）合影，共同見證民主殿堂的參與歷程。（青年局提供）

    高雄市政府第四屆青年事務委員於市議會參訪期間，巧遇市議員邱俊憲（前排右五）、湯詠瑜（前排右七），隨後一行人與青年局長林楷軒（前排右六）合影，共同見證民主殿堂的參與歷程。（青年局提供）

    高市青年局啟動「港青出聲」青年參與公共事務深化計畫，安排第四屆青年事務委員參訪議會，並邀非營利調查媒體解說調查報導過程與精神，青年局長林楷軒指出，盼藉此深化青委們公共參與視野。

    林楷軒說明，「港青出聲」主要透過短影音競賽、培力課程與公共議題實作，鼓勵青年以實際行動關注城市發展並投入公共事務；昨天適逢高市議會定期大會開幕，青特別安排第四屆青年事務委員走進議會，透過專題講座與現場觀摩，實地體驗議事運作與民主制度的核心價值。

    林楷軒表示，市議會是民主政治核心，親身走進決策場域才能理解制度如何運作，體會執政與監督之間的權衡，進而思考如何為市民謀求更好的市政願景。

    在議事組人員導覽下，青委參訪議會內部設施並了解組織架構，進入議事旁聽席觀摩議員質詢過程，見證民意代表如何針對政策與市政議題提出監督與討論，進而理解地方治理如何回應市民需求。

    青年委員潘柏瑜表示，首次走進市議會，不僅對政策審議與質詢流程有更深認識，也更能體會民主制度的價值。

    青年局接續邀請非營利調查媒體「報導者」與青委交流，「報導者」副採訪主任嚴文廷以「從新聞到行動：青年如何參與公共事務與監督政策」為題，透過調查報導案例，說明媒體在揭露問題、推動改革中的角色；他提醒青年必須具備媒體素養，避免受假訊息影響，並能將觀察與查核轉化具體建言，成為公共倡議推手。

    報導者副採訪主任嚴文廷（演說者）以調查報導案例，與青年委員分享媒體在公共改革中的角色。（青年局提供）

    報導者副採訪主任嚴文廷（演說者）以調查報導案例，與青年委員分享媒體在公共改革中的角色。（青年局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播