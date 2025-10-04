啟動「港青出聲」計畫 高市青年局長：深化青委公共參與視野

高雄市政府第四屆青年事務委員於市議會參訪期間，巧遇市議員邱俊憲（前排右五）、湯詠瑜（前排右七），隨後一行人與青年局長林楷軒（前排右六）合影，共同見證民主殿堂的參與歷程。（青年局提供）

高市青年局啟動「港青出聲」青年參與公共事務深化計畫，安排第四屆青年事務委員參訪議會，並邀非營利調查媒體解說調查報導過程與精神，青年局長林楷軒指出，盼藉此深化青委們公共參與視野。

林楷軒說明，「港青出聲」主要透過短影音競賽、培力課程與公共議題實作，鼓勵青年以實際行動關注城市發展並投入公共事務；昨天適逢高市議會定期大會開幕，青特別安排第四屆青年事務委員走進議會，透過專題講座與現場觀摩，實地體驗議事運作與民主制度的核心價值。

林楷軒表示，市議會是民主政治核心，親身走進決策場域才能理解制度如何運作，體會執政與監督之間的權衡，進而思考如何為市民謀求更好的市政願景。

在議事組人員導覽下，青委參訪議會內部設施並了解組織架構，進入議事旁聽席觀摩議員質詢過程，見證民意代表如何針對政策與市政議題提出監督與討論，進而理解地方治理如何回應市民需求。

青年委員潘柏瑜表示，首次走進市議會，不僅對政策審議與質詢流程有更深認識，也更能體會民主制度的價值。

青年局接續邀請非營利調查媒體「報導者」與青委交流，「報導者」副採訪主任嚴文廷以「從新聞到行動：青年如何參與公共事務與監督政策」為題，透過調查報導案例，說明媒體在揭露問題、推動改革中的角色；他提醒青年必須具備媒體素養，避免受假訊息影響，並能將觀察與查核轉化具體建言，成為公共倡議推手。

報導者副採訪主任嚴文廷（演說者）以調查報導案例，與青年委員分享媒體在公共改革中的角色。（青年局提供）

