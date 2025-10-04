黨內人士造謠挺鄭麗文當黨主席 羅智強︰道歉否則提告

國民黨立委羅智強被造謠支持對手鄭麗文擔任黨主席。（羅智強提供）

國民黨立委羅智強今在臉書表示，自己被造謠支持競爭對手鄭麗文擔任國民黨黨主席，請中央委員李東成24小時內公開道歉，並在造謠的群組內道歉，否則提告，求償100萬元捐花蓮災區。

羅智強表示，雖然黨主席選舉，他堅持君子之爭，但不等於會縱容造謠，因為他最痛恨的，就是民進黨式的造謠。再有造謠「羅智強退選、推薦或退選禮讓鄭麗文或其他候選人」者，一律提告，並求償100萬元，全數捐花蓮災區。

羅智強表示，國民黨是一個光明磊落的政黨，不需要為了選黨主席，去學民進黨的奧步。也請各候選人約束自己的支持者，不要用造謠別人退選的手段攻擊其他候選人。要贏，就光明正大的贏！否則，如何讓人相信，你是一個可以領導國民黨、團結國民黨的候選人？

羅智強重申，他雖然現階段民調落後鄭麗文，但他會在兩週內和他的支持者們一起創造逆轉勝，超越鄭麗文和其他候選人，贏得黨主席的勝利。就和他過去多次選舉一樣，一開始民調落後，依然在支持者的總動員之下，最後創造奇蹟逆轉勝。只要他的120萬粉絲動起來，沒有不可能逆轉的困境。請支持羅智強的朋友，大家動起來，幫他在群組裡廣傳，不要讓謠言傷害中國國民黨。

