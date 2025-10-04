為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「會客菜」新規正式公告 看守所終於可以「送飯」了

    2025/10/04 07:11 記者鍾麗華／台北報導
    法務部最新公告會客菜新規定，糕點不得送入，並開放米飯、麵條等主食。圖為台北看守所。（資料照）

    法務部最新公告會客菜新規定，糕點不得送入，並開放米飯、麵條等主食。圖為台北看守所。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲因案被羈押在台北看守所期間，妻子陳佩琪曾抱怨，北所會退掉她送的不合格會客菜，潤餅的花生粉還會被挑掉，她當時甚至怕柯會客菜吃膩，還學做餅乾送給柯。法務部最新公告，糕點不得送入，並開放米飯、麵條等主食，此外，每一送入人至矯正機關辦理送入飲食，每日以一次，並以一人為限，但最近親屬或家屬者不在此限。

    有政治人物被羈押時，外界都會關注其所吃的會客菜，一般而言，會客菜的肉類不能帶刺、帶骨，海鮮必須先去殼等，以免骨、刺、殼成為收容人傷人或自殘的工具。根據民間傳統，是不能同時送「香腸」、「雞」、「鴨」，因為這些食物合起來的諧音「香腸雞鴨」近似於「延長羈押」，則有所忌諱。

    法務部日前公告修正「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」，送入飲食種類，以主食、菜餚、水果及餅乾為限，修正後新增「主食」，並刪除「糕點」。被告每日一次，受刑人每3日一次，每次不得逾2公斤。

    法務部說明，考量坊間糕點飲食樣態多元，不利保存，易衍生衛生安全疑慮，且不易檢查，常見經必要檢查後，嚴重破壞糕點外觀及食用價值， 迭生爭議，因此刪除外界送入糕點。至於新增飲食種類「主食」，包含米飯、麵條、粿條、米粉、冬粉等加工製品，是考量國人日常飲食習慣，難以排除含有主食食材在內飲食。

    新修正的辦法也規定，每一送入人至矯正機關辦理送入飲食，每日以一次，並以一人為限。但送入人為同一矯正機關收容人之最近親屬或家屬者，不在此限。

    法務部解釋，外界送入飲食，礙於機關收容空間及設備，送入飲食次數應予限制，加上近年來外界與收容人配合謀議，以非親屬身分送入大量或多人飲食，屢見不鮮。

    法務部說，除造成矯正機關內囤積過量飲食外，其送入目的逐漸質變為協助收容人間授受財物或規避次數限制等，影響機關秩序或安全甚鉅。例如收容人間不當利益輸送、結黨營私、形成貧富及階級差異及以其他收容人充作人頭，再由收容人間移轉等情形。

    法務部指出，參考我國民情，最近親屬、家屬送入飲食，尚有親情聯繫，撫慰收容人思親情緒之作用，因此最近親屬或家屬者不受一天一次的限制。至於最近親屬，是指收容人配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播