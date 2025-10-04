「會客菜」新規正式公告 看守所終於可以「送飯」了

法務部最新公告會客菜新規定，糕點不得送入，並開放米飯、麵條等主食。圖為台北看守所。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲因案被羈押在台北看守所期間，妻子陳佩琪曾抱怨，北所會退掉她送的不合格會客菜，潤餅的花生粉還會被挑掉，她當時甚至怕柯會客菜吃膩，還學做餅乾送給柯。法務部最新公告，糕點不得送入，並開放米飯、麵條等主食，此外，每一送入人至矯正機關辦理送入飲食，每日以一次，並以一人為限，但最近親屬或家屬者不在此限。

有政治人物被羈押時，外界都會關注其所吃的會客菜，一般而言，會客菜的肉類不能帶刺、帶骨，海鮮必須先去殼等，以免骨、刺、殼成為收容人傷人或自殘的工具。根據民間傳統，是不能同時送「香腸」、「雞」、「鴨」，因為這些食物合起來的諧音「香腸雞鴨」近似於「延長羈押」，則有所忌諱。

請繼續往下閱讀...

法務部日前公告修正「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」，送入飲食種類，以主食、菜餚、水果及餅乾為限，修正後新增「主食」，並刪除「糕點」。被告每日一次，受刑人每3日一次，每次不得逾2公斤。

法務部說明，考量坊間糕點飲食樣態多元，不利保存，易衍生衛生安全疑慮，且不易檢查，常見經必要檢查後，嚴重破壞糕點外觀及食用價值， 迭生爭議，因此刪除外界送入糕點。至於新增飲食種類「主食」，包含米飯、麵條、粿條、米粉、冬粉等加工製品，是考量國人日常飲食習慣，難以排除含有主食食材在內飲食。

新修正的辦法也規定，每一送入人至矯正機關辦理送入飲食，每日以一次，並以一人為限。但送入人為同一矯正機關收容人之最近親屬或家屬者，不在此限。

法務部解釋，外界送入飲食，礙於機關收容空間及設備，送入飲食次數應予限制，加上近年來外界與收容人配合謀議，以非親屬身分送入大量或多人飲食，屢見不鮮。

法務部說，除造成矯正機關內囤積過量飲食外，其送入目的逐漸質變為協助收容人間授受財物或規避次數限制等，影響機關秩序或安全甚鉅。例如收容人間不當利益輸送、結黨營私、形成貧富及階級差異及以其他收容人充作人頭，再由收容人間移轉等情形。

法務部指出，參考我國民情，最近親屬、家屬送入飲食，尚有親情聯繫，撫慰收容人思親情緒之作用，因此最近親屬或家屬者不受一天一次的限制。至於最近親屬，是指收容人配偶、直系血親、三親等內之旁系血親、二親等內之姻親。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法