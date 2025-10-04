徐榛蔚說明會被罵爆！災民當場「躺平」、多人離席抗議

僅管噓聲不斷，徐榛蔚仍是耐心講完，最後還是有回答災民疑惑，但民眾滿意與否卻不盡相同。（記者劉人瑋攝）

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，在進入災後第11天後，花蓮縣長徐榛蔚昨晚終於出面與部落對談，但她不僅遲到10幾分鐘，在一開始就強調災害當天上午就已坐鎮指揮所，並稱已擬定重建方案，也募到電鍋將盡速發放給災民，相關說法讓災民更加不滿，當場嗆她「我們在這邊幾天了，還要聽妳講這一些嗎」、「家都沒了，要怎麼放電鍋」，質疑徐說了很多廢話，部分災民氣到離席抗議，還有人直接在徐面前躺地抗議，相關畫面引發網路熱議。

綜合媒體報導，花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月23日在颱風過後發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情，Fata’an部落自救會昨晚8點舉行說明會，徐榛蔚昨晚約8點15分才抵達光復國小，她上台表示「希望來聽災民訴求」，遭到現場災民質疑沒有主動提出具體方案，也有人質問「颱風當天人在哪？」、「妳知不知道我們在這已經幾天了，還要聽妳講這一些嗎，我們在這邊幾天了」

徐榛蔚強調，她9月22日返台，從23日上午就已坐鎮光復糖廠前進指揮所，這幾天一直都在光復，並稱縣府第一時間也調派消防橡皮艇、開口契約大型機具進行搶救，已擬定短、中、長期重建方案。徐還稱，網路社群上對縣府有許多誤解與詆毀，但縣府會持續努力，與鄉親共同重建家園。

不過相關說法遭到現場災民質疑，持續怒吼「沒有來過」、「講重點」、「不要講廢話」、「縣府沒有作為」、「我們選你們要幹嘛？」要求她提出具體且有實質效益的解決方案。

也有不少災民離席表達抗議，還有一名男子直接走到台前，在徐榛蔚面前直接躺地抗議，藉此表達災民的無奈及無聲的抗議。

臉書粉專「Mr.柯學先生」也轉貼相關畫面，持續掀起網友熱議，直呼「妳有什麼資格跟災民鬧脾氣蛤」、「難怪徐榛蔚不敢出席記者會，只會顯得更無能而已」、「無能的父母官」、「這麼敢睜眼說瞎話？真的是皮很厚欸，做很多？」、「講廢話，你每天都在光復擺拍，全世界都知道啦」。

