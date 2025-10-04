災後11天終於到部落！徐榛蔚被災民嗆翻「將帥無能累死三軍」

徐榛蔚說話時現場噓聲不斷。（記者劉人瑋攝）

花蓮縣光復鄉遭逢大難，縣長徐榛蔚11天後終於出現在Fata'an部落，只是一開始就遲到，縣府人員已被噓一頓，徐到場後明顯想先拉進與部落民眾的關係但受挫，還被嗆「縣長這麼好做，那我也來做縣長」、「將帥無能累死三軍」。

現場許多人抱怨部落需求未被聽見，甚至要見到縣長都難，徐榛蔚則回應，自己也是看臉書才知道部落要找她，又被居民吐槽。

部落早已積怨許久，徐榛蔚遲到期間，立委鄭添財「暖場」報告自己在立院「早就說過如何解決堰塞湖」，族人忍耐快10分鐘，以「不要來拉票」讓他停止發言。而現場雙方溝通問題不少，部落喊話「你告訴我，我該怎麼做」，徐榛蔚則是回應「我是來聽你們說」，光是如此就耗費不少時間。

徐榛蔚稱，自己9月22日回國，23日上午11時30分就到光復成立前進指揮所，也遇見一直關心光復的鄭添財，「花蓮是我們的家園，只有我們會重建我們的家園」，也擔心鄉長林清水無法負荷。此言一出，立即被吐槽「你11天後才出現，我們也找不到鄉長」。

徐榛蔚也說，社群媒體太厲害了，「我們做的真的很多，花蓮縣府做的只有縣府知道」。徐不斷說明縣府做了什麼，還分析排水系統，但部落則大喊「我要知道該怎麼做」、「你不知道我家的路還不通、還沒水嗎？」主持人則一直忙著大喊「理性一點」。

自救會成員表示，許多老人住在教會內，3日傳出縣府要求老人離開前往民宿，且又將把部落物資交由慈濟處理，但「物資是部落募的，為何要給慈濟？」有老人到民宿卻又被當人球，徐榛蔚之所以讓人火大，就是陳述太多、不直接講重點，又講了一堆自己的政績，「偏偏什麼洗衣機、家電都不是最急迫的」。

在部落提問中，副主席蔡智輝直接嗆，「（縣府）將帥無能累死三軍」，獲得全場大笑、鼓掌，還有青年說，「要告訴我們該怎麼做？不然選你們幹嘛？什麼都不講、還要我講，那我來當（縣長）」。徐榛蔚發言時，幾乎整場插話不斷或被冷嘲熱諷「光復又不是你家，你沒事就回安全的市區住了。」徐則是持續保持微笑。

針對一連串詢問，徐榛蔚對媒體表示，台糖停車場後方空地足夠容納需搬出危險地區的災民，目前清理完房子才能確定並造冊有多少災民要租屋或中繼屋，需村鄰長協助，大型機具沒有要離開，縣府沒有要求其離去。至於她會到部落說明，也是2日從臉書得知才曉得，因此她又被吐槽「是不是要找縣長都要靠臉書」，徐則回應「相信溝通都是沒問題、是暢通的」。

僅管噓聲不斷，徐榛蔚仍是耐心講話。（記者劉人瑋攝）

