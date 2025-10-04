羅智強、郝龍斌先後告假 中天取消10/4辯論會

羅智強（圖）、郝龍斌先後向中天新聞告假週六辯論會。（資料照）

中天新聞預計4日週六舉辦第三場國民黨主席大辯論，但中天聲明稍早聲明，有鑑於國民黨主席候選人羅智強、郝龍斌先後向主辦單位請假赴花蓮災區拜訪，與另外3人溝通後確定取消4日辯論會。而國民黨立委羅廷瑋等人也在臉書呼籲，請所有黨主席參選人暫停辯論關心花蓮災情。

6辯論8政見會 藍委籲暫停辯論、救災優先

呼籲暫停辯論的國民黨立委包括羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍。

羅廷瑋表示，花蓮正面臨重大災難，光復鄉人民死傷慘重、家園毀於一旦。此刻，執政的民進黨不但沒有全心全力投入救災重建，反而用大惡罷式的造謠手段，全面「殺傷」中國國民黨與花蓮縣政府，甚至抹黑國民黨不關心災情。

羅廷瑋表示，但我們未來的領導人、黨主席參選人們，此時此刻正在進行前所未有的密集辯論。過去總統大選，頂多1到2場辯論，這次國民黨主席選舉，竟要舉辦6場辯論、8場政見會；這樣的忙碌頻率，放在鏟子超人、消防弟兄、所有全力救災的志工眼裡，該作何感想？

羅廷瑋說，國民黨才剛剛以32:0的團結力量，擊退了民進黨發動的大惡罷，贏回台灣人民的尊重。但若因為一場黨主席選舉，讓國民黨看起來與人民日益遙遠，那麼，我們的努力將被白白浪費。

羅廷瑋表示，如果連花蓮如此重大的災情，都不能讓黨主席參選人暫停選舉活動、全心全意與災民站在一起，那又如何讓黨員同志與台灣人民相信，黨主席候選人們真能帶領國民黨重新贏回人民的支持，重返執政？

羅廷瑋表示，因此他們鄭重呼籲，所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

