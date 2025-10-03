郝龍斌、羅智強前進花蓮！缺席週六中天辯論 傳退出週日黨政見會

郝龍斌連2次婉拒中天辯論。（資料照）

首次上稿 23:36

更新時間 23:58（中天宣布取消10/4辯論會）

為協助花蓮縣災後復原，國民黨主席候選人郝龍斌、羅智強明天週六將前往花蓮縣訪視災情。據了解，兩人因此不會出席明天中天新聞舉辦第3場國民黨主席電視辯論會，郝陣營今晚已證實，郝龍斌確定不會參加明日辯論會。中天新聞隨後發聲明，因羅智強、郝龍斌先後告假，徵詢候選人鄭麗文、張亞中、蔡志弘後，確定取消週六辯論會。

雖然郝、羅缺席理由上是協助花蓮縣的災後復原，但由於最近另一位黨主席候選人張亞中多次在辯論會上針對郝、羅提出猛烈質疑，黨內解讀，郝、羅因此決定迴避與張亞中同台，據傳甚至連5日週日黨中央主辦的電視政見發表會，郝、羅可能也要退出。

郝龍斌連2次婉拒中天辯論

不過，郝龍斌因婉拒參加上月20日的中天第1場辯論會，曾經與中天電視台方面發生爭執，當時郝龍斌辦公室曾經聲明指出，經與中天、中視協調，郝龍斌會參與10月4日、11日兩場旺中集團舉辦的辯論會，同時對於黨中央安排的辯論會或政見說明會，郝也會善盡黨員與主席參選人責任參與，如今郝以協助花蓮災後復原工作為由，再度婉拒參與明日辯論會，恐生爭議。

對此，中天新聞今日深夜發聲明指出，鑑於羅智強、郝龍斌先後向主辦單位請假赴花蓮災區拜訪，經主辦單位與另外3位受邀候選人鄭麗文、張亞中、蔡志弘分別徵詢、溝通後，確定取消明日週六辯論會。

