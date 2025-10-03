韓國瑜難逃黃國昌狗仔獵殺？吳思瑤號召藍綠白「5招反制」

立法院長韓國瑜（左二）、民眾黨主席黃國昌（左三）。（資料照）

民眾黨主席黃國昌被指控，長期指揮「狗仔集團」跟監政治人物。對此，民進黨立委吳思瑤今（3日）表示，立法院長韓國瑜及其他跨黨派立委都可能是狗仔的獵殺名單，應該硬起來宣戰，包括運用科技偵查、司法途徑，到立法院調查委員會、紀律委員會和譴責黃國昌案，盼韓能主持正義。

「院長，您有被跟拍嗎？」吳思瑤晚間透過臉書直言，這不是玩笑話，這是嚴肅的課題。不只是行政院長卓榮泰，也包括韓國瑜，行政立法兩院，人人都有可能是另一個王義川；以黃國昌的邪惡，違法跟監、狗仔偷拍，藍綠白沒有人是局外人。

吳思瑤提醒，卓榮泰及內閣所有成員，韓國瑜及立院112位立委（除了黃國昌自己），誰有把握不是黃國昌狗仔集團的獵殺名單？應該硬起來向偷拍集團宣戰！

行政院部分，吳思瑤說，她質詢時向卓榮泰建議，內閣團隊可以請保六總隊、刑事警察局導入科技偵查，偵測閣員的車輛或辦公場域，進行反跟拍的安全防護，強化防範。因為可能有境外資金的介入，不只要保護個人隱私，保護官員不受非法跟騷，就是保護國家安全。

吳思瑤表示，後端也要利用司法途徑，該吿就吿！正如同王義川正式提告，透過司法調查伸張權益，絕不姑息養奸。

立法院部分，吳思瑤指出，由於已有多位立委受害，立院也要有反制之道：首先，立院可以研議組成「調查委員會」，組調查委員會是黃國昌的最愛，以其人之道還治其人之身，剛好而已。

其次，將黃國昌移送紀律委員會；第三，跨黨派通過譴責黃國昌案。吳思瑤建議，韓國瑜硬起來主持正義，維護立院尊嚴，捍衛112位立委權益。

