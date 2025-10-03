為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    韓國瑜難逃黃國昌狗仔獵殺？吳思瑤號召藍綠白「5招反制」

    2025/10/03 22:59 記者陳政宇／台北報導
    立法院長韓國瑜（左二）、民眾黨主席黃國昌（左三）。（資料照）

    立法院長韓國瑜（左二）、民眾黨主席黃國昌（左三）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌被指控，長期指揮「狗仔集團」跟監政治人物。對此，民進黨立委吳思瑤今（3日）表示，立法院長韓國瑜及其他跨黨派立委都可能是狗仔的獵殺名單，應該硬起來宣戰，包括運用科技偵查、司法途徑，到立法院調查委員會、紀律委員會和譴責黃國昌案，盼韓能主持正義。

    「院長，您有被跟拍嗎？」吳思瑤晚間透過臉書直言，這不是玩笑話，這是嚴肅的課題。不只是行政院長卓榮泰，也包括韓國瑜，行政立法兩院，人人都有可能是另一個王義川；以黃國昌的邪惡，違法跟監、狗仔偷拍，藍綠白沒有人是局外人。

    吳思瑤提醒，卓榮泰及內閣所有成員，韓國瑜及立院112位立委（除了黃國昌自己），誰有把握不是黃國昌狗仔集團的獵殺名單？應該硬起來向偷拍集團宣戰！

    行政院部分，吳思瑤說，她質詢時向卓榮泰建議，內閣團隊可以請保六總隊、刑事警察局導入科技偵查，偵測閣員的車輛或辦公場域，進行反跟拍的安全防護，強化防範。因為可能有境外資金的介入，不只要保護個人隱私，保護官員不受非法跟騷，就是保護國家安全。

    吳思瑤表示，後端也要利用司法途徑，該吿就吿！正如同王義川正式提告，透過司法調查伸張權益，絕不姑息養奸。

    立法院部分，吳思瑤指出，由於已有多位立委受害，立院也要有反制之道：首先，立院可以研議組成「調查委員會」，組調查委員會是黃國昌的最愛，以其人之道還治其人之身，剛好而已。

    其次，將黃國昌移送紀律委員會；第三，跨黨派通過譴責黃國昌案。吳思瑤建議，韓國瑜硬起來主持正義，維護立院尊嚴，捍衛112位立委權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播