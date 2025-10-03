為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    奔花蓮災區打氣 陳其邁：高雄救災團隊全力以赴

    2025/10/03 22:59 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁與災民擁抱，為災民加油。（高市府提供）

    陳其邁與災民擁抱，為災民加油。（高市府提供）

    陳其邁為救災團隊打氣。（高市府提供）

    陳其邁為救災團隊打氣。（高市府提供）

    陳其邁向志工揮手致意。（高市府提供）

    陳其邁向志工揮手致意。（高市府提供）

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府跨局處資源成立救災團隊，10月1日起協助花蓮災區清除污泥與環境復原；市長陳其邁今在議會開議後，偕同高市議長康裕成搭火車奔赴花蓮，慰勉支援清污的高雄救災團隊並致贈加菜金，沿途也向當地民眾及現場志工加油打氣，他強調只要有需要，高雄全力以赴。

    陳其邁說明，這次支援團隊由環保局負責環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水及道路沖洗，工務局提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通，工作區域及內容配合中央災害指揮中心任務調派。

    他指出，每個災難型態、成因及搶救方式各不相同，應以災民需求為優先，推動重建工作，這才至關重要；重建是漫漫長路，高雄的心與花蓮同在，希望災區能早日恢復正常生活，這是大家共同的期待。他也提到，若花蓮有任何需要，高雄一定全力以赴。

    高市府說明，這次支援隊伍共動員34輛機具，包括抓斗車10輛、山貓11輛、沖吸車4輛、消毒車1輛、水車8輛，及68位人力，協助範圍以光復鄉主要道路為主。

    截至今日已清除路面長度1210公尺，清除污泥量累計145車次、約580噸，另清運水溝淤泥17車次、約70噸，高雄支援隊伍展現高度工作效率，全力協助災民儘快恢復日常生活。

    高雄市長陳其邁、議長康裕成今下午前往花蓮為高雄救災團隊打氣。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁、議長康裕成今下午前往花蓮為高雄救災團隊打氣。（高市府提供）

